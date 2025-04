米津玄師がTVシリーズ『機動戦士Gundam 』主題歌「Plazma」、TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌「BOW AND ARROW」の2曲をダブルA面シングルとして6月11日(水)にリリースすることが決定した。15thシングル「Plazma / BOW AND ARROW」の商品は、初回限定となる「ハロ盤」、「インストーラーデバイス盤」、「通常盤 Plazma / BOW AND ARROW」、「通常盤 BOW AND ARROW / Plazma」4形態での展開。

■15thシングル 「Plazma / BOW AND ARROW」

2025年6月11日(水)発売

https://smej.lnk.to/Plazma_BOWANDARROW_CD



「Plazma」『機動戦士Gundam 』主題歌

「BOW AND ARROW」TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌



■商品形態

初回限定 ハロ盤CD+ハロ¥4,900(税込)/ SECL-3200〜3201

初回限定 インストーラーデバイス盤CD+DVD¥3,380(税込)/ SECL-3202〜3204

初回限定 通常盤Plazma / BOW AND ARROWCD¥1,100(税込)/ SECL-3205

初回限定 通常盤 BOW AND ARROW / PlazmaCD¥1,100(税込)/ SECL-3206



■収録内容

[CD] (ハロ盤/インストーラーデバイス盤/通常盤Plazma / BOW AND ARROW)

Plazma

BOW AND ARROW

Plazma アニメ・オープニングver.

BOW AND ARROW アニメ・オープニング ver.



[CD] (通常盤 BOW AND ARROW / Plazma)

BOW AND ARROW

Plazma

BOW AND ARROW アニメ・オープニング ver.

Plazma アニメ・オープニングver.



[DVD] (インストーラーデバイス盤のみに付属)

「Plazma」 Music Video

TVシリーズ 『機動戦士Gundam 』 ノンクレジットオープニング

劇場先行版『機動戦士Gundam -Beginning-』Promotion Reel

劇場先行版『機動戦士Gundam -Beginning-』本予告

「BOW AND ARROW」 Music Video

「BOW AND ARROW」 Music Video 羽生結弦Short Program ver.

TVアニメ『メダリスト』ノンクレジットオープニング



■法人特典 (共通)

「Plazma / BOW AND ARROW」 サイリウムチャーム



※特典は「先着」となり、数に限りがあります。一部の店舗/ECサイトでは特典が付かない場合がございます。ご予約ご購入の際は、特典の有無を必ず店頭/ECサイトでご確認ください。

■「Plazma」

2025年1月20日(月)配信開始

https://smej.lnk.to/Plazma





▲Illustration by 米津玄師 ▲Illustration by 米津玄師

■「BOW AND ARROW」

2025年1月27日配信開始

https://smej.lnk.to/BOWANDARROW





Illustration by 米津玄師 Illustration by 米津玄師



関連リンク

◆「Plazma」特設ページ

◆「BOW AND ARROW」特設ページ

◆米津玄師 オフィシャルサイト

◆米津玄師 オフィシャルX

◆米津玄師 オフィシャルInstagram

◆米津玄師 オフィシャルTikTok

◆米津玄師 オフィシャルYouTubeチャンネル

CDには、フル尺とはアレンジの異なる『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』及び『メダリスト』のアニメ・オープニングver.も収録され、「インストーラーデバイス盤」のみに付属するDVDには、「Plazma」「BOW AND ARROW」ミュージックビデオのほか、羽生結弦氏による「BOW AND ARROW」Short Program ver.、TVシリーズ『機動戦士Gundam 』ノンクレジットオープニング、劇場先行版『機動戦士Gundam -Beginning-』Promotion Reel、TVアニメ『メダリスト』のノンクレジットオープニング映像など豪華内容を収録。また、全店舗共通特典として「Plazma / BOW AND ARROW」サイリウムチャームが用意されている。「Plazma」は、スタジオカラー×サンライズの初タッグでお届けするガンダムシリーズ最新作『機動戦士Gundam 』の主題歌として書き下ろし、1月20日(月)に配信リリース。劇場先行版の大ヒットとともに瞬く間にチャートを席巻し、デイリーランキング31冠、初週ウィークリーランキング4冠を記録しロングヒット中だ。「BOW AND ARROW」は、TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌として、1月27日(月)に配信リリース。フィギュアスケートの才能を開花させていく主人公と、指導者として成長していくコーチの2人がタッグを組み、栄光の“メダリスト”を目指す物語。ミュージックビデオでは、羽生結弦氏によるスケーティングと米津玄師のスペシャルなコラボレーションが実現。また、羽生結弦氏によるショートプログラムver.や、米津玄師と羽生結弦氏の対談動画の公開、と貴重映像・対談が展開され反響を呼んだ。15thシングル「Plazma / BOW AND ARROW」は、本日30日より各EC、店舗にて予約がスタートしている。