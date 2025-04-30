米津玄師、「Plazma / BOW AND ARROW」ダブルA面シングルとして6月発売決定
米津玄師がTVシリーズ『機動戦士Gundam 』主題歌「Plazma」、TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌「BOW AND ARROW」の2曲をダブルA面シングルとして6月11日(水)にリリースすることが決定した。
◆米津玄師 動画 / 画像
15thシングル「Plazma / BOW AND ARROW」の商品は、初回限定となる「ハロ盤」、「インストーラーデバイス盤」、「通常盤 Plazma / BOW AND ARROW」、「通常盤 BOW AND ARROW / Plazma」4形態での展開。
また、全店舗共通特典として「Plazma / BOW AND ARROW」サイリウムチャームが用意されている。
「Plazma」は、スタジオカラー×サンライズの初タッグでお届けするガンダムシリーズ最新作『機動戦士Gundam 』の主題歌として書き下ろし、1月20日（月）に配信リリース。劇場先行版の大ヒットとともに瞬く間にチャートを席巻し、デイリーランキング31冠、初週ウィークリーランキング4冠を記録しロングヒット中だ。
「BOW AND ARROW」は、TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌として、1月27日(月)に配信リリース。フィギュアスケートの才能を開花させていく主人公と、指導者として成長していくコーチの2人がタッグを組み、栄光の“メダリスト”を目指す物語。ミュージックビデオでは、羽生結弦氏によるスケーティングと米津玄師のスペシャルなコラボレーションが実現。また、羽生結弦氏によるショートプログラムver.や、米津玄師と羽生結弦氏の対談動画の公開、と貴重映像・対談が展開され反響を呼んだ。
15thシングル「Plazma / BOW AND ARROW」は、本日30日より各EC、店舗にて予約がスタートしている。
■15thシングル 「Plazma / BOW AND ARROW」
https://smej.lnk.to/Plazma_BOWANDARROW_CD
「Plazma」『機動戦士Gundam 』主題歌
「BOW AND ARROW」TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌
■商品形態
初回限定 ハロ盤CD+ハロ￥4,900（税込）/ SECL-3200〜3201
初回限定 インストーラーデバイス盤CD+DVD￥3,380（税込）/ SECL-3202〜3204
初回限定 通常盤Plazma / BOW AND ARROWCD￥1,100（税込）/ SECL-3205
初回限定 通常盤 BOW AND ARROW / PlazmaCD￥1,100（税込）/ SECL-3206
■収録内容
[CD] （ハロ盤/インストーラーデバイス盤/通常盤Plazma / BOW AND ARROW）
Plazma
BOW AND ARROW
Plazma アニメ・オープニングver.
BOW AND ARROW アニメ・オープニング ver.
[CD] （通常盤 BOW AND ARROW / Plazma）
BOW AND ARROW
Plazma
BOW AND ARROW アニメ・オープニング ver.
Plazma アニメ・オープニングver.
[DVD] （インストーラーデバイス盤のみに付属）
「Plazma」 Music Video
TVシリーズ 『機動戦士Gundam 』 ノンクレジットオープニング
劇場先行版『機動戦士Gundam -Beginning-』Promotion Reel
劇場先行版『機動戦士Gundam -Beginning-』本予告
「BOW AND ARROW」 Music Video
「BOW AND ARROW」 Music Video 羽生結弦Short Program ver.
TVアニメ『メダリスト』ノンクレジットオープニング
■法人特典 (共通)
「Plazma / BOW AND ARROW」 サイリウムチャーム
※特典は「先着」となり、数に限りがあります。一部の店舗/ECサイトでは特典が付かない場合がございます。ご予約ご購入の際は、特典の有無を必ず店頭/ECサイトでご確認ください。
■「Plazma」
https://smej.lnk.to/Plazma
▲Illustration by 米津玄師
■「BOW AND ARROW」
https://smej.lnk.to/BOWANDARROW
Illustration by 米津玄師
関連リンク
◆「BOW AND ARROW」特設ページ
◆米津玄師 オフィシャルサイト
◆米津玄師 オフィシャルX
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◆米津玄師 オフィシャルTikTok
◆米津玄師 オフィシャルYouTubeチャンネル