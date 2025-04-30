48¥°¥ë¡¼¥×¸øÇ§¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤ò7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¡ªÍ¥¾¡¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä
¡Ö2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×³«Àß¼Ô¤Ç¼Â¶È²È¤Î¡È¤Ò¤í¤æ¤¡É¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·»á¡Ê48¡Ë¤È¡ÖAKB48¡×¡¢¡ÖSKE48¡×¡¢¡ÖNMB48¡×¡¢8¿ÍÁÈ¡Ö¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡×¤é½÷À¥¢¥¤¥É¥ë43¿Í¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖUP-T ¿·CMÈ¯É½²ñ¸«¡×¤ËÅÐÃÅ¡£48¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤¬¸ø¼°¸øÇ§¤ÇÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡ÖUP-T¡×¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£ºòÇ¯¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ò¤í¤æ¤»á¤ÈAKB48¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËSKE48¡¢NMB48¡¢¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¤¹¤â¤Ã¤Ô¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·CM¤¬5·î1Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï³¹Æ¬Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤ÎCMÊü±Ç¸¢¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤ò³«ºÅ¡£48¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°¤«¤é¤Îµö²Ä¤â¤¢¤ê¡¢2018Ç¯°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Â»Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖAKB48¡×¤ÏÀéÍÕ·ÃÎ¤¡Ê21¡Ë¡¢¡ÖSKE48¡×¤Ï·§ºêÀ²¹á¡Ê27¡Ë¡¢¡ÖNMB48¡×¤Ï±ö·î´õ°Í²»¡Ê¤±¤¤¤È¡¦19¡Ë¡¢¡Ö¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡×¤ÏÆüÈæÌî²êÆà¡Ê23¡Ë¤¬»²Àï¤·¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¤Ò¤í¤æ¤»á¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
1²óÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÆüÈæÌî¤ÈÀéÍÕ¤¬·è¾¡Àï¤ÇÂÐ·è¡£¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ø¤Î¼«¿®¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÆüÈæÌî¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¡£»ä¤¬°ìÈÖ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¡£·è¾¡ÀïÁ°¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤¬¤â¤·Éé¤±¤¿¤é¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡ØÊÑ¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¤ò¤·¤Ê¤¬¤éµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤«¤±¤ÆÄ©¤ß¡¢¥Ñ¡¼¤Ç¾¡Íø¡£7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿48¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°¤Î¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤Ç¡¢48¥°¥ë¡¼¥×°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î,
³ùÁÒ,
¿À»ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥Í¥¸,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ÂçÁ¥,
Ë¡Í×