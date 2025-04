話題の新店5軒をまとめて紹介！ 神奈川エリア初出店の「鶏ポタラーメン」から、旬のフルーツを楽しめるカフェまで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. クレープとエスプレッソと自由形(東京・自由が丘)

2025年3月、自由が丘駅から徒歩3分ほどの場所にある複合商業施設「Luz自由が丘」の1階に、パリパリクレープを楽しめる「クレープとエスプレッソと自由形」がオープンしました。表参道や嵐山に店を構え本格エスプレッソとこだわりのクレープを提供する「クレープとエスプレッソと」の姉妹店となります。

クレープとエスプレッソと自由形 出典:ありすとりいむさん

2. 鶏ポタラーメン THANK 鎌倉小町(神奈川・鎌倉)

<店舗情報>◆クレープとエスプレッソと自由形住所 : 東京都目黒区自由が丘2-9-6 Luz自由が丘1FTEL : 03-5701-0508

2025年3月、鎌倉駅東口から徒歩約2分のところに「鶏ポタラーメン THANK 鎌倉小町」がオープンしました。大門店、お茶の水店、蒲田店に続き、4店目の出店です。

鶏ポタラーメン THANK 鎌倉小町 写真:お店から

3. DE FRITES STAAN HARAJUKU(東京・明治神宮前)

<店舗情報>◆鶏ポタラーメン THANK鎌倉小町住所 : 神奈川県鎌倉市小町1-6-5 小町今井ビル 103TEL : 0467-53-7398

2025年3月、明治神宮前駅から徒歩7分ほどの場所に、揚げたてフリッツと日本のおいしい和牛を組み合わせた「ステックフリッツ」の専門店「DE FRITES STAAN HARAJUKU」がオープンしました。

DE FRITES STAAN HARAJUKU 写真:お店から

4. nomaru bake(東京・西太子堂)

<店舗情報>◆DE FRITES STAAN HARAJUKU住所 : 東京都渋谷区神宮前4-29-9 神宮前ビルディング 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年3月、西太子堂駅から徒歩2分ほどの場所に、旬の国産フルーツを使ったケーキや焼き菓子やコーヒーを楽しめる「nomaru bake(ノーマルベイク)」がオープンしました。

nomaru bake 写真:お店から

5. 焼肉 大砲館 三田本店(東京・三田)

<店舗情報>◆nomaru bake住所 : 東京都世田谷区太子堂5-8-3TEL : 03-6820-4319

2025年1月、三田駅から徒歩4分ほどの場所に、本格炭火焼肉店「焼肉大砲館 三田本店」がオープンしました。A5ランクの黒毛和牛を中心に最高品質のお肉はもちろん、前菜・ご飯までこだわり抜いたアラカルトなどを提供しています。

焼肉 大砲館 三田本店 写真:お店から

<店舗情報>◆焼肉 大砲館 三田本店住所 : 東京都港区芝5-14-2 1FTEL : 03-6435-3029

