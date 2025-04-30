Ãæ»³½¨À¬¡¢Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇºîÉÊÅ¸³«ºÅ¤Ø¡Öº²¤Î¶«¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ»³½¨À¬¡Ê57¡Ë¤¬¡¢5·î¤ËÊ©¡¦¥«¥ó¥Ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¡Ê13Æü¡Á24Æü¡Ë¤ÇºîÉÊÅ¸¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬30Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
Ãæ»³¤ÏºòÇ¯¡¢40Ç¯Íè¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢²¤½£¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥Ú¥¤¥ó¥¿¡¼¡Ê1Âæ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÀÖ¾¾Íµ²ð»á¤ÈºÆ²ñ¡£¤½¤³¤ÇÀÖ¾¾»á¤¬Ãæ»³¤Î½ñ¤Ë¶¦´¶¤·¡¢²¤½£¤Ç´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÊ©Â¦¤ËÄó°Æ¡¢½ÐÅ¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ºîÉÊÅ¸¤Ï22Æü¤«¤é¥«¥ó¥Ì¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¡£Ãæ»³¤Ï4ºîÉÊ¤ÈÀÖ¾¾»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü1ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£
Ãæ»³¤Ï¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤º×Åµ¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ»ä¤Î½ñ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ö¤ËÂçÊÑ´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö½ñ¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢º²¤Î¶«¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¸ì¤Ï°ã¤¨¤É¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ö¤Ï¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÖ¾¾»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤È¤Ï40Ç¯Á°¡¢¤Þ¤À17ºÐ¤À¤Ã¤¿º¢¡¢¡ÊÆ±¤¸³ø¤ÎÈÓ¤ò¿©¤Ã¤¿¡ËÆ±»Ö¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö40Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø±ï¡Ù¤È¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Á¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È´î¤ó¤À¡£
±Ç²è¶È³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢²»³Ú¡¢¥¢¡¼¥È¡¢»ö¶È¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò»ý¤Ä¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¡£Ãæ»³¤¬Æ±±Ç²èº×¤ËºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÈÀ¤³¦¿Ê½Ð¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£