¡Ú ÂçÃÏ¿¿±û ¡Û¡¡12ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¤È¡¡ÂæÏÑË¬Ìä¤Ç¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ãÂ¤¬Ä¹¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡È¿¶ÁÂ³¡¹
¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂçÃÏ¿¿±û¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
£±£²ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¿¹ÅÄ¶³ÄÌ¤µ¤ó¤ÈÂæÏÑ¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÂçÃÏ¿¿±û ¡Û¡¡12ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¤È¡¡ÂæÏÑË¬Ìä¤Ç¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ãÂ¤¬Ä¹¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡È¿¶ÁÂ³¡¹
ÂçÃÏ¿¿±û¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÀèÆü¡¡¹âÍº¤ÈÂæËÌ¤Ë¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¹âÍº¤Î¡ØALIEN Art Centre¡Ù¤ÇºòÇ¯11·î7Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿Å¸¡Ø´¶´±À¤³¦¨¡¿¹ÅÄ¶³ÄÌ¡¡The Universe of Sensation: Yasumichi Morita¡Ù¤ò¡¢¤ªÍ§Ã£¤È´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¤ÈÂæÏÑ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃÏ¿¿±û¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¸ÄÀÅª¤Ê·úÊª¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡ÎPorcelain Nude¡Ï¡ÎIn Praise of Shadows | Château de Versailles¡Ï¡ÎÉloge de lombre ¡Ê±¢ñáÎéì¦¡Ë °ËÀª¿ÀµÜ¡Ï¡ÎRodin x Morita¡Ï¿¹ÅÄ¤Î¼Ì¿¿¤½¤ì¤¾¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿Å¸¤Ç¤·¤¿!!¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Öº£Ç¯¤Î11·î2Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑ¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢À§Èó¡ª¡ª¤½¤¦¤À ¹âÍº¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃÏ¿¿±û¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÂæËÌ¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥Ê¥¤¥È¤Ï¡ÚTheUkaiTaipei¡Û¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¤Í ¤ª¹¬¤»¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬·Ý½Ñ³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¿¿±û¤µ¤ó¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ãÂ¤¬Ä¹¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÃÏ¤µ¤ó¤Ï2007Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¿¹ÅÄ¶³ÄÌ¤µ¤ó¤È·ëº§¡£
ÂçÃÏ¿¿±û¤µ¤ó¤Ï¡¢4·î14Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡¢¡ÖÀè½µ¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤ÎÃÂÀ¸Æü°ÊÍè¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û