ÀîºêËãÀ¤¡¢¼«Âð¥Ù¥é¥ó¥À¤ÇºÊ¤È¥é¥ó¥Á¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë±üÍÍ¡×¡¡¡È¹¬¤»¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤ÎÀîºêËãÀ¤¡Ê¢¨ºê=¤¿¤Ä¤µ¤¡¢62)¤¬29Æü¡¢¡Öµ¤¤¬¹ç¤¦ºÊ¤È¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¥é¥ó¥Á¡×¤ÈÂê¤·¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£1¤Þ¤ï¤ê°Ê¾åºÐ¤ÎÎ¥¤ì¤¿ºÊ¡¦Àîºê²Ö²»¤µ¤ó¤È¡¢¼«Âð¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë±üÍÍ¡×ÀîºêËãÀ¤¡õºÊ¤Î¼«Âð¥é¥ó¥Á¡È¹¬¤»¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¡¡Ö²¶¤Ï¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¥¿¥³¥é¥¤¥¹¡ª¡×¡Ö²Ö²»¤ÏÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¡×¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌÀ¤«¤·¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ÊÎÁÍý¤Ï¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë²Ö²»¤µ¤ó¤Î¼êºî¤ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ù¥é¥ó¥À¤ÏÆüÅö¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡ÖÂô»³²ÈÄíºÚ±à¤â¤·¤ÆÎÁÍý¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¤½¤¦¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¿·¤¿¤Ë¥Ð¥¸¥ë¤äÂçÍÕ¤ä¥ß¥Ëé¬é¯¤âÇã¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö²Ö²»¤ÏºòÆü¤âº£Ä«¤â²¿¸Î¤«¥ì¥â¥ó¤ÎÌÚ¤¬Íß¤·¤¤¤ÈÄ´¤Ù¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤àÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÆ±¤¸¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤±üÍÍ¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë±üÍÍ¹¬¤»¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¡¢Á¢Ë¾¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àîºê¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î14Æü¤ËSNS¤ÇºÆº§¤òÈ¯É½¡£Íâ15Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢21ºÐ²¼¤Î²Ö²»¤µ¤ó¤ò¡È´é½Ð¤·¡É¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë±üÍÍ¡×ÀîºêËãÀ¤¡õºÊ¤Î¼«Âð¥é¥ó¥Á¡È¹¬¤»¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¡¡Ö²¶¤Ï¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¥¿¥³¥é¥¤¥¹¡ª¡×¡Ö²Ö²»¤ÏÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¡×¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌÀ¤«¤·¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ÊÎÁÍý¤Ï¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë²Ö²»¤µ¤ó¤Î¼êºî¤ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÆ±¤¸¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤±üÍÍ¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë±üÍÍ¹¬¤»¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¡¢Á¢Ë¾¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àîºê¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î14Æü¤ËSNS¤ÇºÆº§¤òÈ¯É½¡£Íâ15Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢21ºÐ²¼¤Î²Ö²»¤µ¤ó¤ò¡È´é½Ð¤·¡É¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£