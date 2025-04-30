¡Ö¤Ï¤±¤ë¤Î¤¬À¨¤¤¡×46ºÐÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬¥ß¥Ë¥¹¥«ÈäÏª¡ÖÈþµÓÂç¹¥¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¥Ç¥Ó¥å¡¼28¼þÇ¯¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß(46)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Î4·î8Æü¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡Öayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.¶-¡×¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤Çµï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÛ¤¤¤òÄÖ¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼28Ç¯ÌÜ¤âT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤ëÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ï¤±¤ë¤Î¤¬À¨¤¤¡×¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤ÆÎÞ»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÈþµÓÂç¹¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï6·î14Æü¤Ë¹á¹Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂ¾¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢ÂæËÌ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Åìµþ¡¢¹Åç¡¢Âçºå¡¢ÀçÂæ¡¢Ê¡²¬¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£