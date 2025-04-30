¡Úmilktouch¡Û¿·ºî¥ê¥Ã¥×Ž¢¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥Õ¥£¥Ã¥È¥Ö¥éー¥Æ¥£¥ó¥ÈŽ£¤¬ÅÐ¾ì♡
TWICE¤ÎJIHYO¤µ¤ó¤¬¡¢¥ß¥åー¥º¤òÌ³¤á¤ë´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢milktouch(¥ß¥ë¥¯¥¿¥Ã¥Á)Ž£¤è¤ê¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ø¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥Õ¥£¥Ã¥È¥Ö¥éー¥Æ¥£¥ó¥È¡Ù¤¬2025Ç¯6·î20Æü(¶â)¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ï5·î1Æü(ÌÚ)¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅÉ¤ê¿´ÃÏ¡È¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¡É¡¢»Å¾å¤¬¤ê¡È¥Éー¥Ê¥Ä¥Ôー¥Á¡É¥ß¥ë¥¯¥¿¥Ã¥Á¤«¤é¥Þ¥Ã¥È¥Æ¥£¥ó¥È¤Î¿·´¶¿¨¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥Õ¥£¥Ã¥È¥Ö¥éー¥Æ¥£¥ó¥È
²Á³Ê:1,969±ß(ÀÇ¹þ)
¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¿¤Ó¤Æ¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤ÈºÌ¤ë¡£
¿·´¶¿¨¥Þ¥Ã¥È¥Æ¥£¥ó¥È#¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¥ê¥Ã¥×¡£
»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎÅí¥Éー¥Ê¥Ä¥Ôー¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¡£
Á¡ºÙ¤ÊÅí¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë8¿§¤Ç¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
POINT1 ¤Þ¤ë¤Ç¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤Ê¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿·´¶¿¨¥Þ¥Ã¥È¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー
¹âÌ©ÅÙ¤Î¥Ñ¥¦¥Àー¤È¤ä¤ï¤é¤«¥¸¥§¥ë¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Àß·×¤Ç¶À¤ò¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â¥à¥é¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤¸¤à¡¢¿·´¶¿¨¥Þ¥Ã¥È¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¡£
¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤Î¤è¤¦¤ËÇ»Ì©¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÅÉ¤ê¿´ÃÏ¤Ç¿°¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
POINT2 ¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¥×¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¸ú²Ì¤ÇÅí¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤ò±é½Ð
¼«Á³¤Ê¥×¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¸ú²Ì¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò¤«¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¿°¤Ø¡£
¤·¤Ü¤ó¤Ç½Ä¥¸¥ï¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿°¤â¡¢¥¸¥åー¥·ー¤ÊÅí¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ï¤ê¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
POINT3 ¼«Á³¤ÊÈ¯¿§¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¯¡È¥Éー¥Ê¥Ä¥Ôー¥Á¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿8¿§
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÊ¿¤é¤Ê·Á¤ÎÅí¡È¥Éー¥Ê¥Ä¥Ôー¥Á¡É¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æºî¤é¤ì¤¿8¥«¥éー¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤Ü¤«¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Ã¥È¤Ê¿§Ì£¤Ç¡¢¿§¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¡¢ÅÉ¤ê¤¿¤Æ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¥ー¥×¡£
¥«¥éー:Á´8¿§
¡Úto/one¡ÛÂç¿Íµ¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ë²Æ¤é¤·¤¤¿·¿§¤¬ÄÉ²Ã!¥µ¥Þー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÈ¯ÇäÃæ!
¿·´¶¿¨¤Ê¥Þ¥Ã¥È¥Æ¥£¥ó¥È
º£²ó¤ÏŽ¢milktouch(¥ß¥ë¥¯¥¿¥Ã¥Á)Ž£¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥Õ¥£¥Ã¥È¥Ö¥éー¥Æ¥£¥ó¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¿¤Ó¤Æ¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤ÈºÌ¤ë¿·´¶¿¨¤Ê¥Þ¥Ã¥È¥Æ¥£¥ó¥È¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¥«¥éー¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥«¥éー¤ä¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥«¥éー¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¡£
¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£