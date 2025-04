カニエ・ウェストとの間に長年の確執があるテイラー・スウィフト。かつて、親友エド・シーランに宛てたメッセージの中で、珍しくカニエについて揶揄していたことが分かった。PageSixによると、新曲「Old Phone」を発表したエドが、先月末に、楽曲のインスピレーションになったという古い携帯電話に残っていた写真や記録をシェアするインスタグラムのサブアカウントteddysoldphoneを立ち上げ、現地時間4月2日に、2013年にテイラーがエドに贈ったという手作りジャムの写真を再びシェア。10年以上前のやり取りが明らかになったようだ。

ジャムの小瓶にはラベルが貼られ、「ヨー、エド…君のことを嬉しく思うし、最後までしゃべらせてあげるつもりだけれど、これは歴史上最高のジャムだ」と書かれ、「T」とイニシャルが添えられている。これは、2009年のMTV VMAsでカニエが口にした悪名高いセリフをそのまま引用したものだ。この年のMTV VMAsで、テイラーが最優秀女性ビデオ賞を受賞すると、カニエが突然ステージに乱入してマイクを奪い、「ヨー、テイラー…君のことを嬉しく思うし、最後までしゃべらせてあげるつもりだけれど、ビヨンセのビデオは歴史上最高のビデオの1つだ」とシャウト。当時19歳だったテイラーが、言葉を失い、震える姿がキャッチされた。これをきっかけに、2人の間には長年にわたるバトルが勃発。2016年にはカニエが楽曲「Famous」で「テイラーと俺はまだセックスする気がする/俺があのビッチを有名にしたから」と歌い、許可を得たかか否かで対立。当時のカニエの妻キム・カーダシアンも巻き込んだ大騒動に発展した。なお、テイラーとエドは長年の親友として知られており、「End Game」「Run」「Everything Has Changed」「The Joker and the Queen」など、数々の楽曲でコラボレーションしている。引用:「Teddy’s Old Phone」インスタグラム(@teddysoldphone)