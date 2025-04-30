¥Ï¥Á¥Ð¥ó¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï9¡ó¸º±×¤Ø
¡¡¥Ï¥Á¥Ð¥ó <9950> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬4·î30ÆüÂç°ú¤±¸å(17:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ26.8¡óÁý¤Î4²¯6300Ëü±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¤¬¡¢26Ç¯3·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ9.3¡ó¸º¤Î4²¯2000Ëü±ß¤Ë¸º¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï4500Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï5900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-4.4¡ó¢ª-2.9¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï4500Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï5900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-4.4¡ó¢ª-2.9¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹