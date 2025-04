米津玄師が、ダブルA面シングル『Plazma / BOW AND ARROW』を6月11日にリリース。また、本日より予約が開始となった。

15thシングルとなる今作は、初回限定となるハロ盤、インストーラーデバイス盤、通常盤“Plazma / BOW AND ARROW”、通常盤“BOW AND ARROW / Plazma”の4形態での展開に。フル尺とはアレンジの異なる『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』及び『メダリスト』のアニメオープニングバージョンも収録され、インストーラーデバイス盤のみに付属するDVDには、両曲のMVのほか、羽生結弦による「BOW AND ARROW」ショートプログラムバージョン、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』ノンクレジットオープニング、劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』プロモーションリール、TVアニメ『メダリスト』のノンクレジットオープニング映像などが収録される。

また、全店舗共通特典として『Plazma / BOW AND ARROW』サイリウムチャームが用意される。さらなる詳細は、今後発表予定だ。

(文=リアルサウンド編集部)