¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÃæ¹ñÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¾åÁÊ¤ò´þµÑ¡¢Â£¼ýÏÅ¤Ê¤É¤ÇÄ¨Ìò20Ç¯¤È¤·¤¿ÃÏºÛÈ½·è¤ò°Ý»ý¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¹ñ±ÄÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÊCCTV¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¸ÐËÌ¾Ê¤Î¹âµé¿ÍÌ±Ë¡±¡¡Ê¹âºÛ¡Ë¤Ï30Æü¡¢¼ýÏÅ¤äÂ£ÏÅ¤Ê¤É¸Þ¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÃæ¹ñÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÎÍûÅ´¡Ê¥ê¡¼¡¦¥Æ¥£¥¨¡ËÈï¹ð¤Î¾åÁÊ¤ò´þµÑ¤·¡¢Ä¨Ìò20Ç¯¤È¤·¤¿ÃÏºÛÈ½·è¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
2020¡Á21Ç¯¤ËÃæ¹ñÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÍûÈï¹ð¤Ï¡¢22Ç¯11·î¤Ë¡Ö½ÅÂç¤ÊË¡Î§°ãÈ¿¡×¤Îµ¿¤¤¤Ç±ø¿¦Å¦È¯µ¡´Ø¤ÎÄ´ºº¤ò¼õ¤±¡¢23Ç¯8·î¤Ë¸ÐËÌ¾Ê¤Î¸¡»¡Åö¶É¤Ë¤è¤ê¼ýÏÅ¤äÂ£ÏÅ¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¸ÐËÌ¾ÊÒùÇ«»Ô¤ÎÃæµé¿ÍÌ±Ë¡±¡¡ÊÃÏºÛ¡Ë¤Ï24Ç¯12·î¡¢ÍûÈï¹ð¤ËÄ¨Ìò20Ç¯¤Î°ì¿³È½·è¤ò½Ð¤·¤¿¡£ÍûÈï¹ð¤ÏÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¾åÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë