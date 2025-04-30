ËÜÆü¤Î¤ªÇã¤¤ÆÀ¾¦ÉÊ PGYTECH¤Î¡ÖOneGo ¥¯¥é¥¦¥É¥Ð¥Ã¥°¡×¤¬20¡óOFF
PGYTECH¤Î¡ÖOneGo ¥¯¥é¥¦¥É¥Ð¥Ã¥° M¡×¤¬¡¢Amazon¤Ç20¡óOFF¤Î¥»ー¥ëÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¸½ºß¡¢»²¹Í²Á³Ê¤¬9,075±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢7,260±ß¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤À¡£
¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡¢¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¥¥åー¥Ö¡Ê¥Ð¥Ã¥°¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥°¡Ë¡¢¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¼è¤ê³°¤·¤ÆÍøÍÑ¡Ë¤Î4¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥«¥á¥é¥Ð¥Ã¥°¡£
³«¸ýÉô¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¤Ç¡¢¼ýÇ¼ÌÜ°Â¤Ï¥ì¥ó¥º¤òÁõÃå¤·¤¿Ãæ·¿¤Î¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¡Ê¹ç·×¤ÎÄ¹¤µ¤¬16cm°Ê²¼¡Ë¡£
ÆâÉô¤Ë¤Ï¡¢»ÅÀÚ¤êÈÄ¤È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢AirTagÍÑ¤Î±£¤·¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¡£
Æ±¤¸¡ÖOneGo¡×¥·¥êー¥º¤Î¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿·À½ÉÊ¤Î¡ÖOneGo ¥íー¥×¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¡×¤¬PGYTECH-JAPAN¤Î¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤Ç4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¡ÊAmazon¡¢³ÚÅ·¤Ï5·î7Æü°Ê¹ß¡Ë¡£»ÅÍÍ¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ï¥ó¥É¥¥ã¥êー¤Î4¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¢¨¼ÂºÝ¤Î²Á³Ê¤ÏAmazon¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£