¥Ô¥«¥Ô¥«¸÷¤ë¤è¡¡ÇîÂ¿¤É¤ó¤¿¤¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö²Ö¼«Æ°¼Ö¡×¤ªÈäÏªÌÜ¡¡5·î2Æü¤«¤éÊ¡²¬»ÔÆâ¤òÁö¹Ô
¡ÖÇîÂ¿¤É¤ó¤¿¤¯¹Á¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î²Ö¼«Æ°¼Ö¤¬30Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1Âæ¤¢¤¿¤ê1000¸Ä¤ÎLEDÅÅµå¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¡Ö¥¹¥¿ー¥È¡ª¡×
ÅÀÅô¼°¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤â¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»Ò¤É¤â
¡Ö¥Ô¥«¥Ô¥«¸÷¤ë¤Î¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¡Ö¥¥é¥¥é¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¤³¤È¤·¤Ï¡ÖÊ¡²¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥åー¥¸¥¢¥àin¥âー¥ë¡×¤ä¡Ö¥Ûー¥¯¥¹¡õ¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¡×¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿3Âæ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²Ö¼«Æ°¼Ö¤Ï5·î2Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤òÁö¤ê¡¢¡ÖÇîÂ¿¤É¤ó¤¿¤¯¹Á¤Þ¤Ä¤ê¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£