東京ディズニーリゾート®では2025年5月12日(月)に、パークのメニューをおうちでも楽しめるPark Food To-Go から2つのお持ち帰りメニューが登場!

「ハングリーベア・レストラン」「カスバ・フードコート」 のカレーをイメージした「ランチパック」が初登場☆

また、長さ約40cmのミッキーロングパンが再登場します。

東京ディズニーリゾート「Park Food To-Go」

発売日:2025年5月12日(月)

パーク内のレストランのカレーをイメージした山崎製パンの「ランチパック」が 初登場するほか、長さ約40cmのミッキーロングパンを再び販売します。

ランチパック

価格:ランチパック(2個入り×3袋)1,400円

販売店舗:東京ディズニーランド「スウィートハート・カフェ」

東京ディズニーシー「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」ほか

パーク気分をおうちでも楽しめるお持ち帰りメニューとして、「ランチパック」が登場!

東京ディ ズニーランド®のレストラン「ハングリーベア・レストラン」のハングリーベア・カレー(甘口)と、東京 ディズニーシー®のレストラン「カスバ・フードコート」のビーフカリー(中辛)をイメージした 2つの味 がセットになっています。

「ハングリーベア・レストラン」のハングリーベア・カレー(甘口)をイメージしたカレーは、コク深い味わいのカレーにフルーツの甘味を加えたお子様にも人気なカレー。

パンの中にはカレーだけではなく食べ応えのあるハンバーグも入っています。

「カスバ・フードコート」のビーフカリー (中辛)をイメージしたカレーは、数種類のスパイスが織りなす本格的なカレー。

野菜のうまみとビーフのコクが溶け込んでいてパンにも良く合います。

ミッキーロングパン(塩バター味)

価格:1,300円

販売店舗:東京ディズニーランド「スウィートハート・カフェ」

東京ディズニーシー「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」

もう一つの Park Food To-Go のメニューとして、長さ約40cmで、切った断面がミッキーシェイプの 「ミッキーロングパン」が再び登場します。

塩バター味のためそのままでもおいしくいただけるほか、お好みのトッピングをしたり、フレンチトースト風にしたりと、ロングサイズならではの、さまざまな楽しみ方ができます☆

2023年に登場した、リトルグリーンまん、ミッキーロングパン、スープセットに続くPark Food To-Go のメニュー。

東京ディズニーリゾート「ランチパック」は、2025年5月12日(月)より発売です。

※メニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※「ハングリーベア・レストラン」と「カスバ・フードコート」は、ハウス食品グループ本社株式会社が提供しています。

※画像はすべてイメージです

© Disney

