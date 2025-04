韓国の音楽グループ「BTS」のRM(アールエム)とJIMIN(ジミン)、ガールズグループ「BLACKPINK(ブラックピング)」のロゼが、「アメリカン・ミュージック・アワード(以下AMA)」でトロフィー獲得に挑む。いずれもグループではなくソロアーティストとしてノミネートされ、注目を集めている。

音楽業界によると4月下旬、RM、JIMIN、ロゼの3人は、今年のAMAの「Favorite K―Pop Artist(以下FKPA)」部門にノミネートされた。ソロ歌手として受賞を狙うのは、3人とって初挑戦となる。

RMとJIMINは、BTSとしては2018年に「Favorite Social Artist(以下FSA)」部門で受賞。翌2019年は「FSA」「Favorite Pop Duo or Group(以下FPDG)」「Tour of the Year」で3冠を達成。2020年は「FSA」「FPDG」、2021年には「FPDG」「Artist of the Year」「Favorite Pop Song」と多数受賞してきた。

一方でロゼは、ヒット曲「APT.」で「Collaboration of the Year」部門などにノミネート。昨年10月に発表した曲で、米ビルボードのメインシングルチャート「HOT100」に26週連続でランクインし、K―POPの女性アーティストとして最長記録を打ち立てた。AMAでは、「FKPA」部門と合わせて2冠を狙っていく。

AMAは毎年最も影響力持つアーティストを選出する音楽授賞式。ビルボード・ミュージック・アワード、グラミー賞と並び、アメリカ三大音楽授賞式の一つとされている。今年のAMAは5月26日、米ロサンゼルスで開かれる予定だ。

(釜山日報=ナム・ユジョン記者)