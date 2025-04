IS:SUEが、5月21日にリリースする3rdシングル『EXTREME DIAMOND』より、リード曲「SHINING」を本日4月30日に先行配信した。

(関連:ONE OK ROCK、なにわ男子、IS:SUE、yama、礼賛、コレサワ……注目新譜6作をレビュー)

本楽曲は、統一性を強調される社会の中でも屈せず、むしろ衝撃を受けるほど輝きを増していくダイヤモンドのように、自分だけが本来持っている色や価値観で周りを照らし出していくというメッセージが込められた一曲に。“Warning”が繰り返される中毒性の高いグラマラスなサビと、バースでは挑戦的でエッジのあるリリックとラップが展開。バース区間で繰り返される“Mmm!”の合いの手は、“I Don’t Care”を意味しており、外部からの様々なシチュエーションに対する、“自分が自分らしくあること”への意思表示が込められている。

実験的なパーカッションをベースにしたヒップホップハウスとアフロポップ、そして 2000'sのポップスを連想させる強烈なドラムをはじめ、様々なジャンルが融合した多彩なサウンドに、「IS:SUE bring all the crowd to the yard」(IS:SUEがみんなを魅了するわ)と力強さのある歌声が加わり、IS:SUEらしい一曲となっている。

なお、5月8日には同曲のMVも公開されるとのことだ。

(文=リアルサウンド編集部)