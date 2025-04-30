ＪＲ東日本<9020.T>がこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想を発表しており、売上高３兆２３０億円（前期比４．７％増）、営業利益３８７０億円（同２．７％増）、純利益２２７０億円（同１．２％増）を見込み、年間配当予想を前期比２円増の６２円とした。



運輸事業でインバウンドや中央線快速グリーン車など定期外での利用増を中心に、鉄道運輸収入の伸びが見込まれるほか、鉄道の利用増に伴うリテール営業収入の増加や交通広告収入の増加を見込む。人件費の増加や物価高騰・労務単価上昇などの影響を吸収し、３期連続の営業増益を計画している。



なお、２５年３月期決算は、売上高２兆８８７５億円（前の期比５．８％増）、営業利益３７６７億８６００万円（同９．２％増）、純利益２２４２億８５００万円（同１４．２％増）だった。



出所：MINKABU PRESS