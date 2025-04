ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回はかわいくて履き心地も良い「ムーミン」をデザインした「夏の足元に、さらっと爽やかな癒しを。天然い草 ふっくらウレタン入りスリッパ」を紹介します!

ベルメゾン「ムーミン」夏の足元に、さらっと爽やかな癒しを。天然い草 ふっくらウレタン入りスリッパ

価格:各1,790円(税込)

サイズ:M 約23〜25cm、L 約25〜27cm

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※素材の特性上、多少色及び風合いの誤差が生じることがあります

暑い季節にぴったりな、天然い草を使った「ムーミン」たちのスリッパがベルメゾンに登場。

サラッと爽快な足ざわりが気持ちよく履けて、見入ってしまうようなかわいいデザインです☆

インソールにい草を使用しているので、夏も快適な履き心地。

天然い草ならではの色や風合いも魅力です。

ムーミンとリトルミイ

お花の下にいる「ムーミン」と「リトルミイ」のデザイン。

鮮やかなイエロー系のカラーで、足元を明るい印象にしてくれます!

リトルミイ

レッドを基調にした色使いが目を引く、「リトルミイ」デザインのスリッパ。

甲部分にあしらわれた「リトルミイ」のプリントデザインがかわいい一足です☆

スナフキン

「スナフキン」のスリッパは、グリーン系のカラーでナチュラルテイストにまとめています。

い草を使ったインソールが快適で、サラッとした履き心地も魅力です!

ニョロニョロ

甲部分に「ニョロニョロ」たちが並ぶ、ユニークなプリントデザインのスリッパ。

落ち着いたカラーなので、ユニセックスに使えます☆

ソールにはウレタンが入っており、しっかりした厚みと踏み心地もポイント。

甲の裏側はパイルを使い、素足にやさしい肌あたりにしています!

甲の表側は布帛素材を使い、鮮やかな柄をプリント。

細かな部分までプリントで表現しているから、見ていて飽きないデザインです。

かかとの裏部分に滑り止めがあり、機能性も十分。

4種類のバリエーションで、家族とデザイン違いを楽しめます☆

天然い草ならではの色や風合いに、サラッとした履き心地が気持ちいい、「ムーミン」たちのウレタン入りスリッパ。

「ムーミン」夏の足元に、さらっと爽やかな癒しを。天然い草 ふっくらウレタン入りスリッパは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

©Moomin Characters TM

