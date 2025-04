【あゝ、荒野】 5月9日発売予定 価格:2,750円

ヒーローズは原作・寺山修司氏、劇画・バロン吉元氏によるマンガ「あゝ、荒野」1巻を5月9日に発売する。価格は2,750円。また、本作の出版を記念し、バロン吉元と本作を担当する白井勝也氏の対談がWEB記事として公開された。

「あゝ、荒野」は1960年代の新宿を舞台にした作品で、ボクシングに打ち込むケンカ自慢の新次と、“バリカン”こと荒木繁が織りなす“新宿アウトロー”物語が展開される。

また、本作の出版を記念して、ジュンク堂書店 池袋本店にて実施された特別対談も記事として公開。漫画家・バロン吉元氏と、ヒーローズ社長の白井勝也氏が「あゝ、荒野」誕生秘話と作品に込めた思いなどについて語っている。

特別対談の模様

84歳の現役最高齢“劇画家”が、約20年ぶりの新連載!

舞台は1960年代の新宿。ケンカ自慢の新宿新次は喫茶店で見たポスターをきっかけに仁王ボクシングジムに入会。そこで出会った“バリカン”こと荒木繁は、無口で冴えない風貌ながらも超一流の腕っぷしで街のゴロツキたちをなぎ倒していく。

寺山修司生誕90年の今、画業65年の巨匠・バロン吉元が描く“新宿アウトロー”の世界が幕を開ける!

