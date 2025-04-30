¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¤Ç°û¼ò¸å¤Ë±¿Å¾¤«¡¡ÅÅÃì¤äÉ¸¼±¤Ë¾×ÆÍ¸å¤Ë¼Ö¤ò»Ä¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤ÇÃË¡Ê30¡Ë¤òÂáÊá¡¡Ì¾¸Å²°
Ì¾¸Å²°»Ô¼é»³¶è¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢ÅÅÃì¤Ê¤É¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼é»³¶è¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢»³ÅÄ²í´îÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¤Ç°û¼ò¸å¤Ë±¿Å¾¤«¡¡ÅÅÃì¤äÉ¸¼±¤Ë¾×ÆÍ¸å¤Ë¼Ö¤ò»Ä¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤ÇÃË¡Ê30¡Ë¤òÂáÊá¡¡Ì¾¸Å²°
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤³¤È¤·1·î¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë¼é»³¶èÀ¥¸ÅÅì¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²ÅÅÃì¤äÉ¸¼±¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¾å¡¢¼Ö¤òÊüÃÖ¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö¸Î¤Î7»þ´Ö¸å¤Ë½ÐÆ¬¤·¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¼ò¤Ï²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é°û¤ó¤À¡×¤È°û¼ò±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤··Ù»¡¤Ï»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÍúÎò¤Ê¤É¤«¤é¡¢»ö¸Î¤ÎÁ°¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ë°ìÊý¡¢Âç·¿Ï¢µÙÃæ¤Ï°û¼ò±¿Å¾¤Î»ö¸Î¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£