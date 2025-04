ヘヴィメタルバンドのASTERISMが、世界的ギタリストのMarty Friedmanと共に「THE FIRST TAKE」に初登場することを発表した。国内外問わず精力的に活動する彼らが披露するのは、キャッチーな歌詞をロックサウンドに乗せたコラボ楽曲「GYUTTO!!」。彼らの代名詞的なメタルの要素が詰まった本楽曲を、真っ直ぐな歌声とテクニカルなバンドパフォーマンスにて圧巻の一発撮りで披露する。

同動画は、4月30日(水)22時よりプレミア公開される。■ASTERISM / Marty Friedman コメント世界的ギタリストのMarty FriedmanさんとASTERISMのコラボ楽曲ということで制作から一緒にやって、レコーデイングも一緒にやって、ライブも今まで何回かやってきました。自分たちにとっても自信作の曲です。「THE FIRST TAKE」という特別な企画で素敵なものに残せればいいなと思って演奏しました。(ASTERISM)僕はASTERISMの曲を聴いて、いきなりファンになりました。「ROCK FUJIYAMA」というYouTube番組で一緒に演奏することになって、別の国籍・別の世代なのですが、同じ原点を感じたんです。楽器の楽しさとか、演奏中の「大暴れの炸裂気分」が全く同じ気持ちだったと思います。そのうちに何かコラボできたらいいなと思っていました。ありがとうございます。(Marty Friedman)ASTERISM OFFICIAL Web Site: https://asterism.asia/ Marty Friedman OFFICIAL Web Site: http://martyfan.com/