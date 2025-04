新作アクションRPG『Bloodbreaker: Labyrinth of the Witch(ブラッドブレイカー:魔女の迷宮)』の、2026年リリースが決定した。現時点で対応が発表されているプラットフォームはPC(Steam)で、すでにウィッシュリストへの登録が可能となっている。

命を賭して闇に堕ちた迷宮を踏破せよ! 『ブラッドブレイカー:魔女の迷宮』

『ブラッドブレイカー:魔女の迷宮』は、ゴシックホラーの世界観とローグライク要素を持つ探索型アクションゲーム。

プレイヤーは、日光の下でも行動できる吸血鬼「アヤナ・クリムゾン(通称:ブラッドブレイカー)」として、闇に堕ちた迷宮へと足を踏み入れる。アヤナの目的は、弟を誘拐した謎の白き魔女「Brendowyn Sangrianon(ブレンドウィン・サングリアノン)」。迷宮でアヤナが直面するのは、家族に隠された真実、そして自らの血に宿る宿命だという。

ゴシックホラー的なビジュアルと探索型アクションゲームの組み合わせということで、名作「キャッスルヴァニア」シリーズをイメージさせる本作。興味を持った人は、忘れずにウィッシュリストへ登録しておこう。

Steam:Bloodbreaker: Labyrinth of the Witch:

https://store.steampowered.com/app/3530380/Bloodbreaker_Labyrinth_of_the_Witch/

