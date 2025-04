ドナルド・トランプ大統領が、アメリカで自動車を製造しているメーカーに対して関税を減免・免除する大統領令に署名しました。なお、自動車を構成する部品の85%が国産であれば関税は完全に免除されることになりますが、この条件を満たすのはテスラだけだとのことです。Addressing Certain Tariffs on Imported Articles - The White House

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/addressing-certain-tariffs-on-imported-articles/Trump hails achievements of first 100 days despite polls revealing American disapproval on economy - as it happened | Donald Trump | The Guardianhttps://www.theguardian.com/us-news/live/2025/apr/29/donald-trump-100-days-in-office-immigration-tariffs-canada-mark-carney-us-politics-live-updates?page=with:block-6810fe688f0823d712e8bc6e#block-6810fe688f0823d712e8bc6eOnly Teslas Exempt from New Auto Tariffs Thanks to 85% Domestic Content Rule - FuelArc Newshttps://fuelarc.com/cars/only-tesla-exempt-from-new-auto-tariffs-thanks-to-85-domestic-content-rule/Trump Eases Auto Tariffs With 85% Rule While Buyers Brace For Sticker Shock | Carscoopshttps://www.carscoops.com/2025/04/trump-eases-auto-tariffs-last-minute-as-buyers-brace-for-sticker-shock/アメリカでは自動車と自動車部品に対して25%の関税をかける方向で話が進んでいますが、自動車産業から反発があり、さまざまな救済措置が設けられることが決まっています。1つは、鉄鋼やアルミニウムなど複数の関税が重複しないようにする仕組みです。そして他に、部品に関する関税の払い戻し措置も用意されています。払い戻しプログラムは3年かけて段階的に行われ、初年度は関税の最大3.75%を償還、2年目は2.5%を償還するというもの。プログラムは3年目に終了し、延期はしないとラトニック商務長官は語っています。また、「自動車がアメリカで製造され、そのうち少なくとも85%にUSMCA(アメリカ・メキシコ・カナダ協定)の構成品が含まれる場合、初年度の関税支払い義務を免除」というルールも設定されました。ただし、自動車ニュースサイトのFuelArc Newsによれば、この条件を満たしているのはテスラだけだとのこと。FuelArc Newsによれば、国産部品の割合が最も高い自動車はテスラの「Model 3 Performance」で87.5%、続いてテスラの「Model Y Long Rasnge」と「Model Y」で85%で、「国産85%ルール」を満たすのはここまで。以下、テスラの「Cybertruck」が82.5%、テスラの「Model S」「モデルX」とフォードの「Mustang GT AT」「Mustang GT 5.0L」「Mustang GT Coupe Premium」が80%で並び、ホンダの「Passport AWD」が76.5%だそうです。ラトニック商務長官は、この条件は「アメリカで自動車を製造する国外の自動車メーカー」にも適用されるとも語っています。フォードのジム・ファーリーCEOは今回の取り組みについて「大統領のビジョンを支持する」と表明。ステランティス N.A.のジョン・エルカン氏も「トランプ大統領の決定した関税救済措置を高く評価します」と述べています。また、ゼネラルモーターズのメアリー・バーラCEOも「企業の競争条件を平準化するのに役立ちます」と好意的な見解を示したとのことです。