¡Ö¡ØÀäÂÐ¡¢¼è¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡×µð¿Í¡¦ÁýÅÄÂçµ±¡¡¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ë¹¥¥×¥ì¡¼
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4x¡¼3¹Åç¡Ê29Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
9²ó¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤ËÂåÁö¤È¤·¤ÆÁ÷¤é¤ì¤¿µð¿Í¤ÎÁýÅÄÂçµ±Áª¼ê¡£¤½¤Î¸å¡¢¥µ¡¼¥É¤Î¥¨¥é¡¼¤Ç°ìµ¤¤ËÆ±ÅÀ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Â¤Ç¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¤¤é¤á¤¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¼éÈ÷¤Ç¤·¤¿¡£
±äÄ¹12²ó¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÂçÀªÅê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿151¥¥í¤Î¹â¤á¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ò¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ï¹Åç¤ÎËöÊñ¾ºÂçÁª¼ê¡£µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¤Õ¤é¡¼¤Ã¤È¥»¥ó¥¿¡¼¼êÁ°¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Á°¤ËÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤¿ÁýÅÄÁª¼ê¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥°¥é¥Ö¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢¹Åç¤ÎÈ¿·â¤Î²ê¤òÅ¦¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢ÂÇ¤Á¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÇµå¤Ê¤Î¤Ç¡¢ ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëµ¤Ì£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡ØÀäÂÐ¡¢¼è¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£µ¨¤Ï¤Þ¤À¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¤ÁýÅÄÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Æâ³°Ìî¤³¤Ê¤»¡¢Â¤âÂ®¤¯¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤âËÍ¤Ê¤é¼é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¼é¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇŽ¥Ž¥Ž¥¤·¤Ã¤«¤ê´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×µ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤¿ÁýÅÄÁª¼ê¡£ËèÆü¤Î½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¿¦¿Íµ»¤¬¸÷¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£