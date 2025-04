回転寿司チェーン「くら寿司」にて「濃厚うに(一貫)」や「国産天然 本まぐろ大とろ(一貫)」「国産天然 本まぐろ中とろ(一貫)」などが登場する「うにと本まぐろ」フェアを開催!

またひき肉不使用で、野菜をたっぷり使ったヘルシーな「ゼロミートボロネーゼ」も初登場します。

くら寿司「うにと本まぐろ」フェア

発売日:2025年5月2日(金)

販売店舗:全国のくら寿司店舗

くら寿司にて、ゴールデンウィークに豪華食材が大集結する「うにと本まぐろ」フェアを開催。

華食材であるウニや、最高品質といわれるのマグロを使用したメニューが多数登場します。

ウニは「濃厚うに(一貫)」や「うにクリーム茶碗蒸し」など、お寿司からサイドメニューまでラインナップ。

さらに、大西洋の北に位置する「グランドバンク」と呼ばれる世界三大漁場の一つで育ったブランド物の天然本マグロを使用したメニューも販売。

グランドバンクのマグロの品質は世界一ともいわれるほど希少価値が高く、高額で取引される最高級品です。

さらにサイドメニューには肉不使用、野菜をたっぷり使ったヘルシーな「ゼロミートボロネーゼ」が初登場。

ほかにも食後についつい食べたくなるようなスイーツ2種が期間限定でラインナップされます☆

濃厚うに(一貫)

価格:230円

販売期間:販売中〜5月11日(日)

一般的に形崩れを防ぐために使用される添加物の「ミョウバン」を一切使用しておらず、苦みがないのが特徴の「濃厚うに(一貫)」

口の中でとろけていくような食感と濃厚な旨み、鼻に抜ける上品な磯の香りが楽しめます。

うにいくらミニ丼

価格:1380円

販売期間:販売中〜5月11日(日)

持帰り:不可

うにといくらを贅沢に盛り合わせた「うにいくらミニ丼」

毎朝、店舗で昆布やかつおなどからだしをとって作るこだわりの“くら出汁”がセットになっています。

うにクリーム茶碗蒸し

価格:390円

販売期間:販売中〜5月29日(木)

持帰り:不可

上品な味わいに仕上げられた「うにクリーム茶碗蒸し」もラインナップ。

ウニの濃厚なコクと風味豊かな茶碗蒸しのお出汁の香りが合わさった期間限定メニューです。

国産天然 本まぐろ大とろ(一貫)

価格:390円

販売期間:2025年5月2日(金)〜5月11日(日)

魚体からわずか5%ほどしか取れない最高級部位のみを使用した「国産天然 本まぐろ大とろ(一貫)」

食べた瞬間に口の中でとろける極上の味わいが堪能できます。

国産天然 本まぐろ中とろ(一貫)

価格:280円

販売期間:5月2日(金)〜5月11日(日)

脂乗りがよいといわれる皮目部分から6cmまでの部位を厳選した「国産天然 本まぐろ中とろ(一貫)」

中トロですが大トロのようなとろける食感と、上質な脂の旨み、赤身の旨みがバランス良く味わえます。

国産天然 本まぐろねぎまぐろ

価格:280円

販売期間:2025年5月2日(金)〜6月8日(日)

天然本マグロを使用した「国産天然 本まぐろねぎまぐろ」

天然ものならではのマグロの深い味わいが特徴で、粗くたたき加工することでなめらかな舌触りの中にマグロの旨みもしっかりと感じるメニューです。

【鹿児島県産】ひらまさ(一貫)

価格:150円

販売期間:2025年5月2日(金)〜5月25日(日)

強い旨みが楽しめる、今が旬の鹿児島県産「ヒラマサ」

店内で皮引き、切りつけを行い、提供するため、鮮度のよい、引き締まった身質が堪能できる一貫です。

ジンギスカン軍艦

価格:150円

販売期間:2025年5月2日(金)〜5月11日(日)

炭火で焼くことで、特有の香ばしい香りを閉じ込めた「ジンギスカン軍艦」

醤油、砂糖、生姜などを使用した和風タレで味付けしてあります。

また、玉ねぎを入れることで、甘みも感じられるメニューです。

ゼロミートボロネーゼ

価格:680円

販売期間:2025年5月2日(金)〜5月29日(木)

持帰り:不可

ひき肉の代わりに、粗めの大豆ミートを使用することで、肉のような粗びき感を出した「ゼロミートボロネーゼ」が新登場。

ソースは、生野菜換算で175g(半日分)の野菜をぎゅっと濃縮したものをベースに、玉ねぎ、にんじん、セロリ、たけのこ水煮などを入れ、体にうれしい、野菜たっぷりなメニューになっています。

※らーめんの麺を使用しています

瀬戸内レモンケーキ

価格:330円

販売期間:2025年5月2日(金)〜5月29日(木)

持帰り:不可

「瀬戸内レモンケーキ」は、瀬戸内レモンの酸味とヨーグルトの甘酸っぱさが合わさったムースケーキ。

トッピングにもレモンの香りとピールの食感を味わうことができる瀬戸内産レモンのソースを使用した、初夏に相応しい爽やかな味わいです。

抹茶クリームにゃんみつ

価格:240円

販売期間:2025年5月2日(金)〜5月29日(木)

持帰り:不可

お寿司と共に回転レーンを色鮮やかに彩る「抹茶クリームにゃんみつ」

かわいらしい猫型の人形焼きと、上質な甘みの宇治抹茶を使用した抹茶クリームが目を引く和スイーツです。

※はちみつを使用しています

今しか食べられないウニや最高品質のマグロがお得に楽しめる期間限定企画。

くら寿司「うにと本まぐろ」フェアは、2025年5月2日より開催です☆

