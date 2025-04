ギタリスト ピート・ロスが、ドラマー ビル・ブルーフォードとベーシスト マイク・プラットと共にトリオ編成で開催する来日公演『Pete Roth Trio featuring Bill Bruford』の追加公演を、6月26日にビルボードライブ横浜にて開催する。

追加公演は、東京公演完売につき決定したもの。本公演では、ピートのオリジナル曲「Dancing with Grace」やトリオとしての共同作品「Trio in Five」「Looking Forward to Looking Back」だけではなく、アントニン・ドヴォルザークの「Largo from Symphony #9」など、名作の再解釈も披露するという。

本公演のチケットは、5月7日よりClub BBL会員/法人会員先行、9日よりイープラス特別先行、12日よりゲストメンバー/一般発売を開始予定。それぞれ先着順での販売となる。

(文=リアルサウンド編集部)