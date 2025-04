ブンデスリーガで活躍するベテランDFは今夏他国へ活躍の場を移すようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、バイエルン・ミュンヘンに所属するイングランド代表歴を持つ31歳DFエリック・ダイアーは今夏の移籍市場でモナコに完全移籍をするという。



スポルティングCPの下部組織出身であるダイアーは2012年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、2014年7月にはトッテナム・ホットスパーに完全移籍。トッテナムでは公式戦通算365試合に出場するなどクラブの守備の要として長年活躍。しかしトッテナムで徐々に序列を落とすと、2024年1月にはバイエルンにレンタル移籍し、今季からは完全移籍でバイエルンに加入していた。今季はここまでブンデスリーガで18試合、UEFAチャンピオンズリーグ6試合に出場するなど活躍している。





