£Á£Ë£Â¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤Ç°ÛÎã¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¡¡£´£¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¾¡¼Ô¤Ë¡¡
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤¬£³£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Õ£Ð¡¾£Ô¿·£Ã£ÍÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤ò£·Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡£Á£Ë£Â¤Ï£µ·î£±Æü¤«¤é¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¿·£Ã£Í¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë£Ó£Ë£Å£´£¸¡¢£Î£Í£Â£´£¸¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë½÷À£¸¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡×¤éÁíÀª£´£µ¿Í¤ÈÅÐÃÅ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÂåÉ½¼Ô£´¿Í¤¬¡¢Âç·¿³¹Æ¬¥Ó¥¸¥ç¥óÊü±Ç¸¢¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆâÅÄâÃÍ³Èþ¤¬½éÁªÈ´¡¦½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤¬½é¥»¥ó¥¿¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²¼¹î¾å¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¸Ç¯°ÊÍè£·Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¤ÎÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡×¤ÎÆüÈæÌî²êÆà¡Ê¤á¤¤¤Ê¡Ë¤À¡£Âç²ñÁ°¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¤Ï¡¢£Á£Ë£Â£´£¸ÂåÉ½¤ÎÀéÍÕ·ÃÎ¤¡Ê¤¨¤ê¤¤¡Ë¤¬¡Ö¡Ê¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤Ï¡Ë£²²ó¤¯¤é¤¤½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢£±¡Á£²²ó¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ã¶ËÅª¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆüÈæÌî¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡¢¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç¡Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤¬Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£Àë¸ÀÄÌ¤êÀéÍÕ¤òÅÝ¤·¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿£´£¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£ÆüÈæÌî¼«¿È¤âÍ¥¾¡¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÖÉÝ¤¤¡¢ÉÝ¤¤¡££´£¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡Ö£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×³«Àß¼Ô¤Î¤Ò¤í¤æ¤¤³¤È¡¢¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·»á¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÃæ¤ÇÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¤¬¡¢ÆüÈæÌî¤Ï¡Ö£´£¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï·ù¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£