RIIZE、アルバム『ODYSSEY』が特別映像で体験できる『RIIZE PREMIERE』を日本含む4ヶ国劇場でプレミア上映
SMエンタテインメント所属ボーイズグループのRIIZEが、1stフルアルバム『ODYSSEY』をリリースする。このリリースに先駆けて行われる先行体験プレミア上映会が、日本を含む4カ国の劇場で開催されることが決定した。
今回上映される『RIIZE PREMIERE』は、アルバム全曲を映像化した約40分の特別映像で、5月14日(火)20時にWeverseのRIIZEコミュニティにて『RIIZE BRIIZE FIRST PREMIERE』としてオンライン初公開された後、5月15日(水)〜18日(土)の期間限定、韓国・中国・日本・タイの合計27劇場にてオフライン上映される。日本での劇場鑑賞詳細は後日RIIZE日本オフィシャルサイトで告知されるとのこと。
■『RIIZE BRIIZE FIRST PREMIERE』
Weverse内RIIZEコミュニティにて公開
https://weverse.io/riize/
■＜SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO＞
8月09日(土) start17:00 東京ドーム
8月10日(日) start15:00 東京ドーム
▼出演アーティスト ※予定
KANGTA / BoA / 東方神起 / SUPER JUNIOR / ZHOUMI (SUPER JUNIOR-M) / HYOYEON (少女時代) / KEY & MINHO (SHINee) / SUHO & CHANYEOL & KAI (EXO) / Red Velvet (IRENE & SEULGI & JOY) / NCT 127 / NCT DREAM / WayV / aespa / RIIZE / NCT WISH / naevis / Hearts2Hearts / SMTR25
※出演アーティストは予告なく変更になる可能性があります
▼チケット
一般チケット：全席指定 16,800円 (税込)
※決済事務手数料：1,000円 (税込) /枚
※来場者限定ペンライト付／３歳以上有料
※お1人様1公演につき1申込み限り2枚まで
関連リンク
◆『ODYSSEY』専用Instagram
◆RIIZE オフィシャルサイト
◆RIIZE オフィシャルX
◆RIIZE オフィシャルInstagram
◆RIIZE オフィシャルTikTok
◆RIIZE レーベルサイト
◆SM ENTERTAINMENT オフィシャルサイト
◆SMTOWN オフィシャルサイト