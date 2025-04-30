■＜SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO＞



8月09日(土) start17:00 東京ドーム8月10日(日) start15:00 東京ドーム▼出演アーティスト ※予定KANGTA / BoA / 東方神起 / SUPER JUNIOR / ZHOUMI (SUPER JUNIOR-M) / HYOYEON (少女時代) / KEY & MINHO (SHINee) / SUHO & CHANYEOL & KAI (EXO) / Red Velvet (IRENE & SEULGI & JOY) / NCT 127 / NCT DREAM / WayV / aespa / RIIZE / NCT WISH / naevis / Hearts2Hearts / SMTR25※出演アーティストは予告なく変更になる可能性があります▼チケット一般チケット：全席指定 16,800円 (税込)※決済事務手数料：1,000円 (税込) /枚※来場者限定ペンライト付／３歳以上有料※お1人様1公演につき1申込み限り2枚まで