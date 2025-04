◆MADEIN、デビュー後初ショーケースでソロ曲披露

【モデルプレス=2025/04/30】6人組グローバルガールズグループ・MADEIN(メイディン)が29日、Zeppダイバーシティ東京にてデビュー後初となるSHOWCASE LIVEを開催。ここでは1部の様子をレポートする。※スヘ(SUHYE)は体調不良のため欠席。MADEIN初のSHOWCASE LIVEとなった今回は、前身となるLIMELIGHT(ライムライト)の楽曲も多数披露。アンコール含む全19曲のパフォーマンスで、6人全員がメインボーカルをできる高いクオリティのボーカルワークから、それぞれの個性が光るダンスパート、カバー曲で構成したソロコーナーなど、改めて彼女たちの完成度の高さを見せつける圧巻のステージングに。アンコールのMCでは今夏の日本デビューをサプライズで発表した。

◆MADEIN、日本人メンバー4人所属

◆MADEINショーケース セットリスト

開演前のVCRからメンバーの名前を呼ぶ声が絶えず、早速ボルテージは最高潮となり、「LOVE, AFRAID」からアップテンポなナンバーでMADEINのキュートな魅力を弾けさせる。ソロコーナーでは、セリナ(SERINA)がいきものがかり「気まぐれロマンティック」でス客席に近づきつつ可愛らしく歌い、ナゴミ(NAGOMI)は久保田利伸「LA・LA・LA LOVE SONG」でピュアな魅力が炸裂。イェソ(YESEO)がRADWIMPS「すずめ feat.十明」を儚くも迫力たっぷり歌い上げ、マシロ(MASHIRO)はOfficial髭男dism「Subtitle」を弾き語りで切なく披露。最後にはミユ(MiU)がブリトニー・スピアーズとマドンナによる「Me Against The Music」をセクシーかつクールに踊り、メンバーそれぞれのカラーが映し出された個性あふれるパフォーマンスを届けた。MCでは、TikTokなどで流行っている楽曲「愛◆スクリ〜ム!」(※◆はハートマーク)のチャレンジも行い、セリナとイェソは「キャラメルリボンよりMABY」などと可愛らしくアレンジ。ナゴミとマシロとミユは「エッホエッホ豆知識」を振り付きで行い、しっかり会場を沸かせた。「DADARIDA」「DOPAMINE」と、ダンスナンバーで本編を締めくくると、「BABY MAYBE CRAZY」でアンコールがスタート。マシロから夏に日本デビューすることが発表されると観客からは祝福の歓声が。最後にもう一度「LOVE, AFRAID」で締めくくると、「バイバイ!また会おうね〜!」と名残惜しそうにショーケースを終えた。2024年9月3日、韓国デビュー。 2024年7月にKep1er(ケプラー)を卒業したマシロとイエソ、LIMELIGHT(ライムライト)でデビューし、ビジュアル、 ボーカル、パフォーマンスの高い能力を兼ね備えたミユ、スへ、「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」でフレッシュで瑞々しい魅力を放ったセリナ、ナゴミ。日本人メンバー4人、韓国人メンバー2人で構成され、第5世代ガールズグループの中心として活躍に期待がかかっている。(modelpress編集部)M01 LOVE, AFRAIDM02 STARLIGHTM03 HONESTLYM04 UNOM05 MADELEINEM06 気まぐれロマンティック(SERINA)M07 LA・LA・LA LOVE SONG(NAGOMI)M08 すずめ(YESEO)M09 Subtitle(MASHIRO)M10 Me Against The Music(MiU)M11 EYE TO EYEM12 SATURNM13 DADARIDAM14 DOPAMINEEN01 BABY MAYBE CRAZYEN02 TA-DA!EN03 MADELEINEEN04 LOVE, AFRAID【Not Sponsored 記事】