Young Cocoが、約3年ぶりとなるニューアルバム『BIG C』のリリースを記念したワンマンライブ「BIG CIRCLE」を地元神⼾にて5⽉3⽇(土)に開催する。今回のワンマンライブは、Young Cocoのキャリアにおいて初となる客演なしの完全ソロでのライブを予定しており、入場料無料・年齢制限なしで年代を問わず楽しめるイベントとなっている。

また、5月3日当日にはグラフィックデザイナーVERDYが⼿掛けたマーチャンダイズの物販がライブ会場であるKOBE Harbor Studioの2Fにて行われることも決定。物販では、昨年販売されたBIG C TシャツとWasted Youthコラボ Tシャツに加え、新たにバンダナが追加され販売される予定となっている。<ライブ情報>2025年5月3日(土)KOBE Harbor StudioOPEN:17:30⼊場無料 (⾼校⽣以上別途 1D \600)※エントランスにて⾝分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、学⽣証、保険証)をご提⽰ください。物販情報⽇程 5/3(⼟)時間:OPEN:14:00 CLOSE:16:00会場:KOBE Harbor Studio 2F※物販スペースが混雑する場合は⼊場を決める抽選を⾏う可能性がございます。<リリース情報>Young Coco『BIG C』配信中レーベル:VERDY SOUNDShttps://lnk.to/youngcoco_BIGC=収録曲=1. WOKE UP / Prod. youngsavagecoco2. Yoyogi Alien / Prod. youngsavagecoco3. Go Away / Prod. june, finn.wav4. エレベーター / Prod. VLOT5. Yen Yen Yen / Prod. Yenyen6. WACHUWON / Prod. VLOT, vvspipes7. 123 / Prod. youngsavagecoco, gliiico8. Fukk / Prod. youngsavagecoco9. OMW / Prod. june, CLOUD48, BENNYLUV10. IPPAI / Prod. youngsavagecoco11. Stay Up /Prod. VLOT12. She Knows / Prod. youngsavagecoco13. Satellite / Prod. youngsavagecoco, gliiicoInstagram: https://www.instagram.com/youngsavagecoco/X: https://x.com/coco_137_jpnTikTok: https://www.tiktok.com/@youngsavagecoco999