ËÌÄ«Á¯Ê¼¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÀïÆ®¤Ç1Ëü5000¿ÍÃæ600¿Í»àË´¡á´Ú¹ñµÄ°÷
Hyunsu Yim¡¡Ju-min Park
[¥½¥¦¥ë £³£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÀïÆ®¤Î¤¿¤á¤Ë¥í¥·¥¢¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿ËÌÄ«Á¯¤ÎÊ¼»Î£±Ëü£µ£°£°£°¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¤ª¤è¤½£¶£°£°¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤é¤¬£³£°Æü¡¢¹ñ²È¾ðÊó±¡¡Ê¹ñ¾ð±¡¡Ë¤«¤éÆÀ¤¿¾ðÊó¤È¤·¤Æµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ½Ò¤Ù¤¿¡£
µÄ°÷¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤è¤½£´£·£°£°¿Í¤Î»à½ý¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÉôÂâ¤ÏÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥É¥í¡¼¥ó¡ÊÌµ¿Íµ¡¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¶áÂåÅª¤ÊÊ¼´ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¡¢ÀïÆ®Ç½ÎÏ¸þ¾å¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥·¥¢¤Ë·³Ââ¤òÇÉ¸¯¤·Éð´ï¤ò¶¡µë¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÏÄå»¡±ÒÀ±¤äÌµ¿Íµ¡¡¢ÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤Îµ»½Ñ»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¡¦¥½¥ó¥°¥©¥óµÄ°÷¤Ï¡ÖÀïÆ®¤Ë»²²Ã¤·¤Æ£¶¥«·î¤¬¤¿¤Á¡¢ËÌÄ«Á¯·³¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿·Ê¼´ï¤Ë´·¤ì¡¢ÀïÆ®Ç½ÎÏ¤¬Ãø¤·¤¯¸þ¾å¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ï£²£¸Æü¡¢¶âÀµ²¸Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ¤ÎÌ¿Îá¤Ç¥í¥·¥¢¤ËÇÉÊ¼¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÀïÆ®¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÇ§¤á¤¿¡£