イッセイミヤケの服づくりに宿るクラフツマンシップ、テキスタイルの特性から着想を得たインスタレーションを大阪で開催

大阪・南船場にあるISSEY MIYAKE SEMBA | CREATION SPACEでは、オランダの創作集団 「We Make Carpets」 による特別展『Fold and Crease (Extended) -折るごとに、重ねるごとに広がるかたち-』を5月3日から開催します。本展は2024年4月にミラノの旗艦店 ISSEY MIYAKE / MILANで発表されたプロジェクト「Fold and Crease」の続編として、既存作に新作を加えて展示します。

© ISSEY MIYAKE INC.We Make Carpets は、身の回りにある日用品や建築材料を素材に、緻密で独創的なインスタレーションを生み出す創作集団です。膨大な数の素材を一つひとつ注意深く配置して生まれる作品は、複雑でありながらも調和のとれた文様を描き出し、空間を満たす「カーペット」のように広がります。2009年の結成以来、プロジェクトごとのコンセプトに基づいて表現を探求し、世界各地の美術館やギャラリーで高く評価されてきました。© ISSEY MIYAKE INC.本展では、2024年4月のミラノデザインウィーク期間中にミラノの旗艦店 ISSEY MIYAKE / MILAN で発表されたインスタレーション「Fold and Crease」を拡張し、新作も加えて展示します。手作業で60,000本の竹串を先端に色づけて、一本一本並べた「Skewer Carpet 2」をはじめ、彼らがイッセ イミヤケの服づくりに宿るクラフツマンシップ、テキスタイルの特性から着想を得たインスタレーションが、空間に新たな表情をもたらします。© ISSEY MIYAKE INC.見慣れた日用品が、秩序をもって配置されるなかで、色彩やパターンをまとい、思いがけない視覚的リズムを描き出す--。その光景の奥に見えてくるのは、ものが秘める可能性を問い直すまなざしと、手仕事が織りなす創造力です。日常の素材による非日常的な景色をこの機会に体感してみては。Fold and Crease (Extended) -折るごとに、重ねるごとに広がるかたち-会期:2025年5月3日(土)ー6月 27日(金)営業時間:11:00 ー 20:00場所:ISSEY MIYAKE SEMBA | CREATION SPACE大阪府大阪市中央区南船場4-11-28電話:06-6251-8887お問い合わせ:ISSEY MIYAKE INC. (イッセイミヤケ)Tel. 03-5454-1705isseymiyake.com