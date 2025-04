サクッ、あま〜♡ お菓子のプロが厳選するスイーツ系クロワッサンのおいしい店5選

お菓子の歴史研究家・猫井登さんに、甘くてサクサクおいしい“スイーツ系クロワッサン”が食べられるお店を教えてもらいました!

朝食やおやつに最適。専門家が選ぶスイーツ系クロワッサン

サクッとした食感と甘〜い味わいで人気の“スイーツ系クロワッサン”のおいしいお店が知りたい!ということで、今回は連載「THEご褒美スイーツ」でお馴染み、お菓子の歴史研究家の猫井登さんに、フルーツやあんこなどを使用したスイーツ系クロワッサンのおいしいお店を厳選してもらいました。

教えてくれる人

猫井登

1960年京都生まれ。 早稲田大学法学部卒業後、大手銀行に勤務。 退職後、服部栄養専門学校調理科で学び、調理免許取得。ル・コルドン・ブルー代官山校にて、菓子ディプロム取得。フランスエコール・リッツ・エスコフィエ等で製菓を学ぶ。著書に「お菓子の由来物語」(幻冬舎ルネッサンス刊)、「おいしさの秘密がわかる スイーツ断面図鑑」(朝日新聞出版刊)がある。

1. ピエール・エルメ・パリ Aoyama(表参道)

「クロワッサン イスパハン」

「クロワッサン イスパハン」540円 出典:ak5460さん

猫井さん

バラとライチとフランボワーズを組み合わせた「ピエール・エルメ・パリ」の代名詞的ケーキ「イスパハン」のクロワッサンバージョンです。生地の中には、フランボワーズのコンポートとライチが包まれています。

2. ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 恵比寿ガーデンプレイス店(恵比寿)

「苺とクリームチーズのクロワッサン」

「苺とクリームチーズのクロワッサン」570円 ※2025年5月11日までの販売予定 写真:お店から

<店舗情報>◆ピエール・エルメ・パリ Aoyama住所 : 東京都渋谷区神宮前5-51-8 ラ・ポルト青山 1・2FTEL : 03-5485-7766

猫井さん

旬の食材をクロワッサンにサンドして焼き上げる季節のクロワッサンシリーズに、毎春人気の「苺とクリームチーズのクロワッサン」が今年も登場しています。生地の中には、ほんのり甘酸っぱい苺のコンポートとクリームチーズ入りのカスタードが入っており、振りかけられた苺のフリーズドライパウダーの薄化粧も美しいです。

3. メゾンカイザー 伊勢丹新宿店(新宿)

「クロワッサン オ ザマンド」

「クロワッサン オ ザマンド」480円 出典:sakana_さん

<店舗情報>◆ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 恵比寿ガーデンプレイス店住所 : 東京都目黒区三田1-13-1 恵比寿ガーデンプレイス シャトーレストラン ジョエル・ロブション B1FTEL : 03-5424-1345

猫井さん

50年に一度の天才パン職人と称されるエリック・カイザー氏による、言わずと知れた世界的ブーランジェリーです。こちらの「クロワッサン オ ザマンド」は、クロワッサンをラムシロップに漬け込み、アーモンドクリームを挟んで焼き上げたもの。ラムの風味がエレガントです。

4. 仲見世クロワッサン専門店 クロッジュ!(町田)

「あんバタークロワッサンド」

「あんバタークロワッサンド」497円 写真:お店から

<店舗情報>◆メゾンカイザー 伊勢丹新宿店住所 : 東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿 B1FTEL : 03-3352-1111

猫井さん

北海道産小麦・国産発酵バター・無添加生地を使った贅沢クロワッサン専門店が作る「あんバタークロワッサンド」は、北海道産の小豆を使用し、小田原の老舗製餡所が作った特製のあんこをたっぷり使ったもの。上品な甘さの餡と風味の良い発酵バターの相性が抜群です。

5. MIGNON 新宿小田急エース店(新宿)

「ミニクロワッサン チョコレート」

「ミニクロワッサン チョコレート」1個97円〜 写真:お店から

<店舗情報>◆仲見世クロワッサン専門店 クロッジュ!住所 : 東京都町田市原町田4-5-9TEL : 不明の為情報お待ちしております

猫井さん

九州・博多で29年間愛され続けている焼きたてミニクロワッサンのテイクアウト専門店。「ミニクロワッサン チョコレート」は、チョコレートを練り込んだ独自製法の生地で溶けにくいチョコレートを中に包むことによって、チョコレートの風味とカリカリした食感の両方が楽しめる逸品です。

<店舗情報>◆MIGNON新宿小田急エース店住所 : 東京都新宿区西新宿1 西口地下街1号 小田急エース南館TEL : 03-5989-0077

※価格はすべて税込です。

文:猫井登、食べログマガジン編集部

