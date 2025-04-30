IVE¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢¿À¸Í´Ñ¸÷¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÀ»ÃÏÃÂÀ¸¡×¡Ö¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤·¤Æ¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/30¡Û6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡ÊWONYOUNG¡Ë¤¬4·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ê¼¸Ë¸©¡¦¿À¸Í»Ô¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢¿À¸Í´Ñ¸÷¤òËþµÊ
¸½ºß¡¢¡Ö2025 IVE FAN CONCERT IN JAPAN¡×¤ò³«ºÅÃæ¤ÎIVE¡£4·î25Æü¡¢26Æü¤Ë¤Ï¿À⼾¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢¥é¥Õ¤Ê»äÉþ»Ñ¤Ç¿À¸Í¤Î±Ñ¹ñ´Û¤äÀ¸ÅÄ¿À¼Ò¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ò½ä¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤äUFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ»ÃÏÃÂÀ¸¡×¡Ö¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤·¤Æ¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÆüËÜËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¿À¼Ò¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢¿À¸Í´Ñ¸÷¤òËþµÊ
¢¡¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢¿À¸Í´Ñ¸÷ËþµÊ
¸½ºß¡¢¡Ö2025 IVE FAN CONCERT IN JAPAN¡×¤ò³«ºÅÃæ¤ÎIVE¡£4·î25Æü¡¢26Æü¤Ë¤Ï¿À⼾¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ»ÃÏÃÂÀ¸¡×¡Ö¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤·¤Æ¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÆüËÜËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¿À¼Ò¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û