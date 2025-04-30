ÍèÇ¯1·î¤Î²ÔÆ¯ÌÜ»Ø¤¹¡Ö¸ÞÅç»Ô²¤ÎÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¡×ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë8¹æµ¡¤ÎÉ÷¼Ö¤ò·úÂ¤¥äー¥É¤«¤éÈÂ½Ð¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¸ÞÅç»Ô²¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉâÂÎ¼°¡×¤ÎÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎÉ÷¼Ö¤ÎÈÂ½Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÞÅç»Ôºê»³²¤ÎÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤Ï¡¢ÉâÂÎ¼°¤ÎÉ÷¼Ö8´ð¤òÀßÃÖ¤¹¤ë·×²è¤Ç¡¢¸ÍÅÄ·úÀß¤Ê¤É¤¬½Ð»ñ¤¹¤ë¹çÆ±²ñ¼Ò¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë8¹æµ¡¤ÎÉ÷¼Ö¤¬¡¢Ê¡¹¾¹Á¤½¤Ð¤Î·úÂ¤¥äー¥É¤«¤éÈÂ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸ÍÅÄ·úÀß ¸ÞÅçÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÉô ¿·Àî ÂÙ¹° ¹©»öÄ¹¡Ë
¡Ö²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ²ò·è¤·¤Ê¤¬¤é¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¡×
º£¸å¤Ï±©º¬¤Ê¤É¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢º£Ç¯¤Î²Æº¢¤Þ¤Ç¤ËÀßÃÖÍ½Äê¡£
ÍèÇ¯1·î¤Î²ÔÆ¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£