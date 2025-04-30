GENERATIONS、小森隼プロデュース曲「MY GENERATION」はアジカン後藤正文がサウンドプロデュースに
GENERATIONSのリリース企画「PRODUCE 6IX COLORS」の第四弾として、小森隼がプロデュースを手掛けた楽曲「MY GENERATION」が5月5日に配信リリースされることが決定した。
PRODUCE 6IX COLORSとは、2025年2月から6ヶ月連続でメンバーそれぞれがプロデュースした楽曲をリリースする企画。
▲小森隼
第四弾の新曲「MY GENERATION」では、小森隼が10代の頃から大ファンでもあるASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文がサウンドプロデュースとして参加している。
▲「MY GENERATION」
︎PRODUCE 6IX COLORS 6ヶ月連続配信シングルリリース
中務裕太プロデュース「True or Doubt」
Da-iCE 花村想太 作詞・作曲
https://generations.lnk.to/trueordoubt
・第2弾 2025/3/3(月)配信シングルリリース
片寄涼太プロデュース「気づいたことは」
蔦谷好位置サウンドプロデュース
https://generations.lnk.to/kiduitakotoha
・第3弾 2025/4/7(月)配信シングルリリース
白濱亜嵐プロデュース 「Two Steps Back」
Shintaro Yasudaサウンドプロデュース
https://generations.lnk.to/twostepsback
・第4弾 2025/5/5(月・祝)配信シングルリリース
小森隼プロデュース「MY GENERATION」
ASIAN KUNG-FU GENERATION / 後藤正文サウンドプロデュース
・第5弾 2025/6/2(月)配信シングルリリース
佐野玲於プロデュース Coming soon
・第6弾 2025/7/7(月)配信シングルリリース
数原龍友プロデュース Coming soon