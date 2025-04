DREAMS COME TRUE¡Ø¥¦¥é¥ï¥ó2024/2025¡Ù¥é¥¤¥ô±ÇÁüºîÉÊ¡õ¼Ì¿¿½¸È¯Çä·èÄê

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

DREAMS COME TRUEのライヴBlu-ray&DVD『DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025』と、写真集『ALL ABOUT 35th DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン2024/2025』が、6月6日に同時発売されることが決定した。

2024年9月から2025年3月まで、全国のアリーナを舞台に年をまたいで行われ、全国30公演で約35万人を動員した『DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン2024/2025』。まさにドリカムのライヴパフォーマンスの真骨頂が詰め込まれた作品となる。

■『ウラワン』とは!?

『ウラワン』は、その前年に行われる4年に一度のグレイテストヒッツ・ライヴ『史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND』と対をなす、いわゆるレア楽曲を中心にセットリストが組まれるのが最大の特徴のライヴ。特に今回の『ウラワン』はスペシャルな要素が盛りだくさんのライヴとなり、選曲に関して言えば、これまでの『ウラワン』が比較にならないほど“激シブで、どウラのどレア”な曲が並んだものとなった。

曲によっては30年ぶりにステージで披露されるものがあったりと、とにかく“ウラ”という意味ではこれ以上の“ウラ”はないというほどのセトリになっている。

■すべてのカットを吉田美和が完全責任編集!

『ウラワン』では、演出家、シンガー、パフォーマー(コレオグラフも含む)という重要な役割を吉田美和がひとりで担当。今回の『ウラワン』は特に『ワンダーランド』からの流れというものが明確にあっただけに、彼女のこうしたマルチな活躍とリーダーシップが、ライヴを実現させるためのきわめて重要な要素となった。

歌がすごい! パフォーマンスがすごい! だけではない、ショー全体を統(す)べる存在としてのオーラが凝縮されたすごさ。すべてのカットを吉田美和が完全責任編集。見どころは「いつも以上に、吉田美和です」。

■Blu-ray&DVDにはこだわりが満載!

Blu-ray&DVDには、特典映像として、ツアー途中より急きょセットリストに組み込まれた新曲「ここからだ!」(デビュー35周年記念シングルとして約2年半ぶりにCDリリース)、中村正人が厳選した抱腹絶倒MC集を収録。さらに、7月7日“ドリカムの日”に吉田の故郷、北海道池田町で行われた、池田ワイン城50周年感謝祭×DREAMS COME TRUE 35周年イベント『ドリカムとドリカムの日』の貴重な野外ライブ映像も収録される。

Blu-rayのみ音声にDolby Atmos(空間オーディオ)を収録。これはドリカム史上初となる。ライヴミックスはニューヨークのエンジニア、Ed Tutonを中心に、中村と吉田が行い、それをベースにDolby Atmosと5.1chのミックスを、こちらもニューヨークのエンジニアであるBrian Sperberが行った。

■ライヴBlu-ray&DVDとライヴ写真集の同時購入特典も!

そして、ライヴ写真集『ALL ABOUT 35th DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025』も同時発売。映像を観ながら、写真集で振り返る、あるいは写真を見て、映像を楽しむといったように、合わせて体感することで立体的に『ウラワン2024/2025』が浮かび上がってくる仕掛けとなっている。

ライヴBlu-ray&DVD『DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025』とライヴ写真集『ALL ABOUT 35th DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン2024/2025』の同時購入特典は、ワルアヒルスペシャルステッカー(A5サイズ1枚、4色、切り抜きタイプ)。購入対象ストアはDCTgarden SHOPPING MALL、UNIVERSAL MUSIC STOREとなり、4月30日12時より受付。なくなり次第終了となる。

(C)DCTentertainment ※メイン写真

リリース情報

2025.06.06 ON SALE

Blu-ray&DVD『DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025』

書籍情報

2025.06.06 ON SALE

『ALL ABOUT 35th DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン2024/2025』

商品詳細ページ

https://dreamscometrue.com/contents/928946

