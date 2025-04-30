13¿Í¤ÎÎ¹¿Í¤¿¤Á¤¬¼«¤é¤Î»ëÅÀ¤ÇÃúÇ«¤ËµÏ¿¡ØÇÑÔÒ¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¥¹¡ª ÇÑ°¦ËÜ¡Ù
¡¡ÃæÅÄ·°¡¦ÊÔ¡ØÇÑÔÒ¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¥¹¡ª ÇÑ°¦ËÜ¡Ù¡ÊÂçÍÎ¿Þ½ñ¡Ë¤¬4·î25Æü¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¯É÷·Ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ØÇÑÔÒ¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¥¹¡ª ÇÑ°¦ËÜ¡Ù¤ò»î¤·ÆÉ¤ß
¡¡ËÜ½ñ¤ÏÇÑÔÒ¡¢ÇÑÆ»¡¢ÇÑ¥Ûー¥ë¡¢ÇÑÎ¹´Û¨¡¨¡ÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿À¤³¦¤ÎÃÇÊÒ¤¿¤Á¤òÊÐ°¦¤¹¤ë13¿Í¤ÎÎ¹¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¼«¤é¤Î»ëÅÀ¤ÇÃúÇ«¤ËµÏ¿¤·¤¿¡¢Á´192¥Úー¥¸¤Î¥ªー¥ë¥«¥éーÊÐ°¦´ó¹Æ½¸¡£
¡¡¼Ì¿¿¤È¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÇÇÑÔÒ¤Î¡Ö¸½ºß¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¡×¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢²áµî¤Îµ²±¤òÌ¤Íè¤Ø¤È·Ò¤°¡¢¼î¶Ì¤ÎµÏ¿¤òÊÔ¤ß¾å¤²¤¿ËÜ½ñ¡£ÐÎ¤Ó¡¢¼ä¤Ó¡¢îÁ¤Ó¡¢¸Ï¤ì¡¢ÇÑ¤ì¡£Í©¸¼¡¢Ìµ¾ï¡¢¤â¤Î¤Î¤¢¤Ï¤ì¡£¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¿Í¤ÎÈþ°Õ¼±¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤·¡¢À¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤ë°ìºý¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë