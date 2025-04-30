¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î!? Êì¡¢Ä¹½÷¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´¶ÎÞ¡ª¡Ú¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²È¤¬¹¥¤¡Á¤ª¤Ã¤È¤¥¤ó¤È¤ß¤Ã¤¿¤ó¤È»ä¡Á Âè143ÏÃ¡Û
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£½ÂÃ«¤Ç¤¹¡£
Ç®¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤ê¤·¤âÍâÆü¤ÏÆüÍËÆü¡£³Ø¹»¤âÊÝ°é±à¤âµÙ¤ß¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤ª¤Ã¤È¤¥¤ó¤Ï»Å»ö¤Ê¤Î¤ÇÂÎÄ´ºÇ°¤Î¤³¤Î»ä¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
Êì¿Æ¤Î¥ï¥ó¥ª¥ÚÁ°Äó¤Ç¼Ò²ñ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Ê¡ª
¡ÊÆÍÁ³¸½¤ì¤¿À¯¼£Åª°Õ¼±¡Ë
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤»¤á¤ÆÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡£
¡ÖÂÎÄ´¤¬°¤¤¤«¤éÌÀÆü¤ÏÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤Í¡Ä¡×¤È¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÍâÄ«¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¿²²á¤®¤¿»ä¤¬¹²¤Æ¤Æ¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¯¤È¡Ä¡£
¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤ÊÒÉÕ¤¤¤Æ¤ë!?
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÄ«¤´¤Ï¤ó¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ä¹ÃË¤æ¤Ã¤¯¤ó¤ÎÃåÂØ¤¨¤ä»õËá¤¤Ê¤É¤Î¿È»ÙÅÙ¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤¨¤Ã!?¡¡¤Ê¤ó¤Ç!?
¤½¤³¤ËÄ¹½÷¤ß¤Ã¤¿¤ó¤Î¡Ö¤ß¡¼¤ß¤¬Á´Éô¤ä¤Ã¤¿¤è¡¼¡×¤ÎÀ¼¡£
¤¨¤Ã¡Ä!?
¤Ê¤ó¤È¤ß¤Ã¤¿¤ó¤¬»ä¤Î¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢Äï¤ÎÌÌÅÝ¤â¸«¤Ä¤Ä¡¢Éô²°¤âÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Ï¤ß¡¼¤ß¤¬¤ä¤ë¤«¤éµÙ¤ó¤Ç¤Æ¤¤¤¤¤è¡ª¡×
¿ÀÍÍÊ©ÍÍ¤ß¡¼¤ßÍÍ!!
¤ß¡¼¤ß¤¬µÙ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÇ®¤â²¼¤¬¤ê¡¢ÂÎÄ´¤â²óÉü¡£
»ä¤ÎÎ¾¼ê¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ì¿¤¬¤³¤ó¤ÊÎ©ÇÉ¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡ª
¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤¿1Æü¤Ç¤·¤¿¡£
Ì¼¤Ï¥ï¥·¤¬°é¤Æ¤¿¡£
(½ÂÃ«¤µ¤¨¤é)
Ç®¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤ê¤·¤âÍâÆü¤ÏÆüÍËÆü¡£³Ø¹»¤âÊÝ°é±à¤âµÙ¤ß¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤ª¤Ã¤È¤¥¤ó¤Ï»Å»ö¤Ê¤Î¤ÇÂÎÄ´ºÇ°¤Î¤³¤Î»ä¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
Êì¿Æ¤Î¥ï¥ó¥ª¥ÚÁ°Äó¤Ç¼Ò²ñ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Ê¡ª
¡ÊÆÍÁ³¸½¤ì¤¿À¯¼£Åª°Õ¼±¡Ë
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤»¤á¤ÆÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡£
¡ÖÂÎÄ´¤¬°¤¤¤«¤éÌÀÆü¤ÏÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤Í¡Ä¡×¤È¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÍâÄ«¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¿²²á¤®¤¿»ä¤¬¹²¤Æ¤Æ¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¯¤È¡Ä¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÄ«¤´¤Ï¤ó¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ä¹ÃË¤æ¤Ã¤¯¤ó¤ÎÃåÂØ¤¨¤ä»õËá¤¤Ê¤É¤Î¿È»ÙÅÙ¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤¨¤Ã!?¡¡¤Ê¤ó¤Ç!?
¤½¤³¤ËÄ¹½÷¤ß¤Ã¤¿¤ó¤Î¡Ö¤ß¡¼¤ß¤¬Á´Éô¤ä¤Ã¤¿¤è¡¼¡×¤ÎÀ¼¡£
¤¨¤Ã¡Ä!?
¤Ê¤ó¤È¤ß¤Ã¤¿¤ó¤¬»ä¤Î¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢Äï¤ÎÌÌÅÝ¤â¸«¤Ä¤Ä¡¢Éô²°¤âÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Ï¤ß¡¼¤ß¤¬¤ä¤ë¤«¤éµÙ¤ó¤Ç¤Æ¤¤¤¤¤è¡ª¡×
¿ÀÍÍÊ©ÍÍ¤ß¡¼¤ßÍÍ!!
¤ß¡¼¤ß¤¬µÙ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÇ®¤â²¼¤¬¤ê¡¢ÂÎÄ´¤â²óÉü¡£
»ä¤ÎÎ¾¼ê¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ì¿¤¬¤³¤ó¤ÊÎ©ÇÉ¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡ª
¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤¿1Æü¤Ç¤·¤¿¡£
Ì¼¤Ï¥ï¥·¤¬°é¤Æ¤¿¡£
(½ÂÃ«¤µ¤¨¤é)