°ËÆ£Ãé¿©¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï1¡óÁý¤Ç4´üÏ¢Â³ºÇ¹â±×¡¢20±ßÁýÇÛ¤Ø
¡¡°ËÆ£Ãé¿©ÉÊ <2692> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬4·î30Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ22.4¡óÁý¤Î112²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢26Ç¯3·î´ü¤âÁ°´üÈæ1.0¡óÁý¤Î114²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ò¸«¹þ¤ß¡¢4´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£4´üÏ¢Â³Áý¼ý¡¢7´üÏ¢Â³Áý±×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´üÈæ20±ßÁý¤Î160±ß¤ËÁýÇÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï5.9²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2.9²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-0.4¡ó¢ª-0.4¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´üÈæ20±ßÁý¤Î160±ß¤ËÁýÇÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï5.9²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2.9²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-0.4¡ó¢ª-0.4¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹