Ãæ¹ñEV¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤Î°ìÉôÇ³¤¨¤ë¡½¾å³¤¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²÷²Êµ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¼«Æ°¼ÖÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¢¤ë¾å³¤¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼2025¤Î²ñ¾ì¤Ç29Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¶Ë¸Ñ¡ÊARCFOX¡Ë¤ÎÅ¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤Î°ìÉô¤¬Ç³¤¨¤ëÁû¤®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢Ç³¤¨¤¿Êª¤¬Àä¤¨¤ºÍî²¼¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢·ÙÈ÷°÷¤¬¾Ã²Ð¤ËÅö¤¿¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ARCFOX¸ø¼°¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËÅ¬ÀÚ¤Ë½èÍý¤µ¤ì¡¢Àµ¾ï¤Ë¥Ö¡¼¥¹¤ÇÅ¸¼¨¼ÖÎ¾¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£½Ð²Ð¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸ø¼°È¯É½¤ÎÆâÍÆ¤Ë½à¤¸¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
ARCFOX¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¡¢ËÌµ¥½¸ÃÄ»±²¼¤Î¹âµéEV¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë