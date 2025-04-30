Ìµ¿Í¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÀàÅðµ¿¤¤¡¡ÎÁ¶âÈ¢¤«¤é¡¢Èï³²20·ï¤«
¡¡Ìµ¿Í¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÎÁ¶âÈ¢¤«¤é¸½¶â6Àé±ß¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¿·½É½ð¤Ï30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÀàÅð¤È·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢½»½êÉÔÄê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¿¹ÅÄÆáÍõÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÏÎó¤ÎÊÌ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç20·ï°Ê¾å¡¢·×50Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡ºÆÂáÊáÍÆµ¿¤Ï5Æü¸á¸å11»þ15Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÌµ»Ü¾û¤Î¥É¥¢¤«¤é¿¯Æþ¤·¡¢¸½¶â¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡£¡ÖÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Î¶â¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤ÎÇÛÀþ¥«¥Ð¡¼¤ÎÀèÃ¼¤ËÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤òÉÕ¤±¤ÆÎÁ¶âÈ¢¤ËÆþ¤ì¡¢¸½¶âÆþ¤ê¤ÎÉõÅû¤òÅð¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£