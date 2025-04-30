¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Spotify¿·¥Ö¥é¥ó¥ÉCM¤Ë¡Ö²ø½Ã¡×¤¬µ¯ÍÑ
¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³Ú¶Ê¡Ö²ø½Ã¡×(¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¡£ ¡¼ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¼¡Ù¼çÂê²Î)¤¬¡¢5·î2Æü¤è¤êÅ¸³«¤µ¤ì¤ëSpotify¿·¥Ö¥é¥ó¥ÉCM¡Ø¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¡¹¤Ë²»³Ú¤ò¡×¡¡¥«¥é¥ª¥±¤Îµ¢¤êÆ»ÊÓ¡Ù¤Ëµ¯ÍÑ¡£15ÉÃ¤È30ÉÃ¤ÎCM2ÊÓ¤¬YouTube¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
CM¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ëÉôÄ¹¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¹Ô¤Ã¤¿¥«¥é¥ª¥±¤Ç¡Ö²ø½Ã¡×¤ò²Î¾§¡£¼ã¤¤Éô²¼¤¿¤Á¤«¤é¤Î¹¥É¾¤ò¼õ¤±¡¢ÉáÃÊ¥¯¡¼¥ë¤ÊÍÍ»Ò¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢¡Ö²ø½Ã¡×¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿Íµ¢¤êÆ»¤Ç´î¤Ö¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö²ø½Ã¡×¤Î³Ú¶Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¤È¤â¤Ë²»³Ú¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤À¡£
¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó ¡Ö²ø½Ã¡×
¡ãSAKANAQUARIUM 2025 ¡È²ø½Ã¡É¡ä
5·î3Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ìhitaru OPEN17¡§00/START18¡§00
5·î4Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ìhitaru OPEN17¡§00/START18¡§00
5·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡¦¹Åç¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ëOPEN17¡§00/START18¡§00
5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦¹Åç¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ëOPEN17¡§00/START18¡§00
6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ìOPEN17¡§00/START18¡§00
6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ìOPEN17¡§00/START18¡§00
6·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËµþÅÔ¡¦¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ëOPEN17¡§00/START18¡§00
6·î22Æü¡ÊÆü¡ËµþÅÔ¡¦¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ëOPEN17¡§00/START18¡§00
7·î3Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼OPEN17¡§30/START18¡§30
7·î4Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼OPEN17¡§30/START18¡§30
¢¨Á´¸ø±éSOLD OUT
¡ãSAKANAQUARIUM 2025 ¡È²ø½Ã¡ÉÄÉ²Ã¸ø±é¡ä
8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍOPEN17¡§00/START18¡§30
SS»ØÄêÆÃÅµÉÕ¤¡ï15,000-ÀÇ¹þ
SSÀÊÆÃÅµ³«¾ì»þ¤ÎÆþ¾ìÍ¥Àè¡¢¥°¥Ã¥ºÍ¥Àè¥ì¡¼¥ó¤ÎÂ¾¡¢¸ø±é¸å¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¹¤ëµÇ°ÉÊ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
S»ØÄê¡ï12,000-ÀÇ¹þ
SÃí¼á»ØÄê
SÃåÀÊ»ØÄê
A»ØÄê¡ï8,800-ÀÇ¹þ
AÃåÀÊ»ØÄê
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥º¥·¡¼¥È¡ï6,000-ÀÇ¹þ
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä/¾®³ØÀ¸°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼Ö°Ø»ÒÀÊ¤ò¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ã¤¬¤¤¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¤ÊÊý¡¹¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ´Õ¾Þ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþÁ°¤Ë¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¤¡¼¥×¥é¥¹¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼Æó¼¡¼õÉÕ
2025Ç¯4·î28Æü¡Ê·î¡Ë18¡§00¡Á5·î4Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59
¾ÜºÙ¤Ï¡ÖSAKANAQUARIUM 2025 ¡È²ø½Ã¡ÉÄÉ²Ã¸ø±é¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://cf.sakanaction.jp/feature/tour2025_arena
¢¡¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È