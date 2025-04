デビュー25周年を迎えたDo As Infinityが、約6年ぶりとなるフルバンド編成のライブツアー<Do As Infinity LIVE TOUR 2025〜QUARTER ∞ CENTURY〜>を4月29日愛知県のTHE BOTTOM LINEで完走した。本ツアーは全国9都市のライブハウスを約2ヶ月かけてまわり、長年応援してくれたファンに「より近くに感じてもらいたい」という想いから各地で熱いステージが展開された。

ライブでは、「深い森」「陽のあたる坂道」「柊」といった往年のヒットナンバーに加え、日替わり曲として「翼の計画」「Desire」「空想旅団」など多彩な楽曲も披露。MCで二人はこれまでのツアーを振り返り「これからもたくさん音楽を届けられるように頑張ります」と、ファンにメッセージを送った。さらに、ツアーファイナルではサプライズで重大発表も。10月3日に渋谷・LINE CUBE SHIBUYA(旧・渋谷公会堂)にて<Do As Infinity 26th Anniversary LIVE in LINE CUBE SHIBUYA>の開催が決定したことがアナウンスされ、会場は大歓声に包まれた。渋谷公会堂は、伝説の<路上ライブ通算100回達成記念ライブ>をはじめ、Do As Infinityにとって数々の想い出が刻まれた"聖地"だ。アンコールでは「Week!」、「SUMMER DAYS」を披露。熱気冷めやらぬ会場では再びアンコールの声が起こり、ダブルアンコールではライブの定番曲「あいのうた」を熱唱。最高のパフォーマンスでツアーの幕を閉じた。5月17日には、東京国際フォーラム ホールAで開催される<犬夜叉×半妖の夜叉姫 〜未来へ〜>オーケストラコンサートへのゲスト出演も決定しており、26周年に向けた活動にも引き続き注目が集まる。