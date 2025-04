ASIAN KUNG-FU GENERATIONが5月21日、32枚目のシングル「MAKUAKE / Little Lennon」をリリースする。これに先駆けて「MAKUAKE」が本日4月30日 より先行配信をスタートした。「MAKUAKE」は今年開催されるアジカン主催ロックフェスティバル<NANO-MUGEN FES. 2025>のテーマソングだ。管楽器アレンジを音楽シーンで活躍する作編曲家・小西遼が担当、ピアノ・キーボードに下村亮介が参加したほか、KANA-BOONの谷口鮪や、Achico (Ropes)など総勢10名を超えるアーティストがコーラスに加わった。キャッチーなメロディーに壮大さが加わったアレンジも秀逸だ。

■「MAKUAKE」先行配信



2025年4月30日(水) 先行配信開始

配信リンク:https://kmu.lnk.to/MAKUAKE

■両A面シングル『MAKUAKE / Little Lennon』

2025年5月21日(水) 発売

CD予約リンク:https://kmu.lnk.to/MKLL_CD

【初回生産限定盤[CD+Blu-ray]】

KSCL-3580〜3581 2,420円(税抜2,200円)

※特典Blu-ray:収録内容は後日改めて

【通常盤[CD]】

KSCL-3582 1,100円(税抜1,000円)

▼収録曲 ※初回・通常共通

01. MAKUAKE

02. Little Lennon / 小さなレノン (Born in 1976 ver.)





●購入特典

・Amazon.co.jp:メガジャケ (CDジャケットの24cm×24僖汽ぅ)

・楽天ブックス:オリジナルアクリルキーホルダー

・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く):オリジナルジャケットサイズカード

■<ASIAN KUNG-FU GENERATION presents NANO-MUGEN FES. 2025 in JAPAN>



5月31日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜

6月01日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜

open9:00 / start11:00 / 終演20:30(予定)

▼5/31出演者

ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP) / ELLEGARDEN (JP) / ストレイテナー (JP) / VOICE OF BACEPROT (IDN) / and more...

▼6/1出演者

ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP) / The Adams (IDN) / BECK (US) / くるり (JP) / and more...

※主催以下アルファベット順

▼席種

・アリーナスタンディングブロック指定

※ 小学生以下のお子様はアリーナ後方「ファミリーエリア」での観覧となります。

・スタンド指定

・スタンド着席指定

※着席指定席となります。公演中は立ち上がってのご観覧はできません。

・車椅子指定席

※スタンド席常設の車椅子席となります。付き添いの方も当チケットの購入が必要となります。

※アリーナには車椅子エリアの設置はございません。

▼チケット

一般 \12,800(税込)

U-23サポート \10,800(税込)

※ 3歳以上チケット必要

※ 0歳〜2歳以下のお子様は膝上鑑賞であればチケット不要で入場可。ただし座席が必要な場合は別途チケットをご購入ください。

詳細:https://www.nano-mugenfes.com/

■<ASIAN KUNG-FU GENERATION presents NANO-MUGEN FES. 2025 in JAKARTA>

5月24日(土) Ecopark Ancol, Jakarta, INDONESIA

5月25日(日) Ecopark Ancol, Jakarta, INDONESIA

▼5/24出演者

ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP) / ELLEGARDEN (JP) / Homecomings (JP) / KANA-BOON (JP)

▼5/25出演者

ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP) / BECK (US) / QURULI (JP) / Regallily (JP)

※主催以下アルファベット順

▼チケット

発売開始:4月6日13:00(JKT) / 15:00(JP)

※出演者情報、公演情報等詳細はNANO-MUGEN FES.オフィシャルサイトにて随時発表

両A面シングル「MAKUAKE / Little Lennon」のもう一方、「Little Lennon / 小さなレノン (Born in 1976 ver.)」は、2015年リリースのアルバム『Wonder Future』収録曲「Little Lennon / 小さなレノン」をくるりの岸田繁によるプロデュースのもと再録したもの。オリジナルバージョンに管弦楽器が加わり、より疾走感と華やかさが感じられる楽曲となっている。アジカン主催フェス<NANO-MUGEN FES.>は2025年、日本とインドネシアの2ヵ国で開催する。2003年に新宿LOFTより立ち上げ、2004年からは海外バンドも加わって日本武道館や横浜アリーナ2daysなど規模を拡大している同フェスは、昨年8月のアジカン初インドネシア単独公演をきっかけに、日本とインドネシアを音楽で繋ぐ形となり、初の<NANO-MUGEN FES.>の海外開催も実施される。出演者はBECK、ELLEGARDEN、ストレイテナー、くるり、VOICE OF BACEPROT、The Adamsなど、日本のロックバンドとインドネシアのバンドを中心にしたラインナップに。日本公演は2025年5月31日および6月1日にKアリーナ横浜にて、インドネシア公演はその前週5月24日および25日(日) にEcopark Ancol, Jakartaにて開催される。