milet、自身初のアリーナ公演が映像商品化。初回生産限定盤には初海外ワンマン（台北公演）映像も
miletのデビュー5周年を記念して開催された初アリーナ公演＜milet 5th anniversary live "GREEN LIGHTS"＞が、映像作品として7月23日にリリースされることが決定した。
2024年には、TBS系日曜劇場『アンチヒーロー』主題歌「hanataba」、テレビ朝日系ドラマ『スカイキャッスル』のテーマソングも担当し、「第66回 輝く！日本レコード大賞」にて最優秀歌唱賞を受賞。2025年には初出演映画『知らないカノジョ』でヒロイン役を務め、主題歌／劇中歌も担当するなど、活躍の幅を広げているmilet。
初回生産限定盤には、大盛況となった2023年・台北での初の海外ワンマンライブ＜Hey Taipei, I'm milet＞の映像や、各ライブの音源CDも収録される。また、店舗別の4種類の購入特典内容もあわせて発表となった。
『milet 5th anniversary live "GREEN LIGHTS"』
予約：https://milet.lnk.to/CFcSN8WN
＜商品形態＞
[初回生産限定盤] Blu-ray盤 ２BD+２CD (SEXL-305-8)：12,500円(tax in)、DVD盤 ２DVD+２CD (SEBL-330-3)：11,500円(tax in)
・豪華BOX仕様 フォトカード24枚セット付き
・初の海外ワンマンライブ映像(「Hey Taipei, I'm milet」at Zepp New Taipei)付
・ライブ音源CD(「milet 5th anniversary live "GREEN LIGHTS"」at Yokohama Arena、「Hey Taipei, I'm milet」at Zepp New Taipei)付
[通常盤]Blu-ray盤(SEXL-309)：6,500円(tax in)、DVD盤(SEBL-334)：5,500円(tax in)
＜収録内容＞
[DISC1] ※初回生産限定盤・通常盤共通
「milet 5th anniversary live "GREEN LIGHTS"」at Yokohama Arena (2024.03.20)
1.GREEN LIGHTS
2.絆ノ奇跡
3.コイコガレ
4.checkmate
5.Higher
6.inside you
7.Waterfall
8.Your Light
9.HiRAPARK DJ MIX Medley (HELL CLUB Remix / Higher Remix / Outsider Remix / SEVENTH HEAVEN Remix / おもかげ Remix / us Remix)
10.bliss
11.Anytime Anywhere
12.Wings
13.One Reason
14.邂逅
-ENCORE-
1.I Gotta Go
2.You made it
3.The Hardest
4.The Love We've Made
5.Who I Am
[DISC2] ※初回生産限定盤のみ収録
「Hey Taipei, I'm milet」at Zepp New Taipei (2023.11.30)
1.Clan
2.Final Call
3.inside you
4.Drown
5.Prover
6.Tell me
7.絆ノ奇跡
8.コイコガレ
9.b r o k e n
10.HELL CLUB
11.December
12.Anytime Anywhere
13.Ordinary days
14.おもかげ
15.Hey Song
16.Flare
17.us
-ENCORE-
1.菊花台 (cover)
2.Rewrite
3.You & I
[DISC3] ※初回生産限定盤のみ収録/ライヴ音源CD
1.GREEN LIGHTS
2.絆ノ奇跡
3.コイコガレ
4.checkmate
5.Higher
6.inside you
7.Waterfall
8.Your Light
9.HiRAPARK DJ MIX Medley (HELL CLUB Remix / Higher Remix / Outsider Remix / SEVENTH HEAVEN Remix / おもかげ Remix / us Remix)
10.bliss
11.Anytime Anywhere
12.Wings
13.One Reason
14.邂逅
15.I Gotta Go
16.You made it
17.The Hardest
18.The Love We've Made
19.Who I Am
[DISC4] ※初回生産限定盤のみ収録/ライブ音源CD
1.Clan
2.Final Call
3.inside you
4.Drown
5.Prover
6.Tell me
7.絆ノ奇跡
8.コイコガレ
9.b r o k e n
10.HELL CLUB
11.December
12.Anytime Anywhere
13.Ordinary days
14.おもかげ
15.Hey Song
16.Flare
17.us
18.Rewrite
19.You & I
※ライブ音源CDには、制作の都合により一部収録されていない内容がございます。
＜対象店舗/特典内容＞
[楽天ブックス] オリジナルスマホショルダー
[セブンネットショッピング] オリジナルコンビニエコバッグ
[Amazon.co.jp] オリジナルコットン巾着
[milet応援店] オリジナルステッカー
＜注意事項＞
※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。
※特典絵柄・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
◆miletオフィシャルサイト