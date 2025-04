miletのデビュー5周年を記念して開催された初アリーナ公演<milet 5th anniversary live "GREEN LIGHTS">が、映像作品として7月23日にリリースされることが決定した。2024年には、TBS系日曜劇場『アンチヒーロー』主題歌「hanataba」、テレビ朝日系ドラマ『スカイキャッスル』のテーマソングも担当し、「第66回 輝く!日本レコード大賞」にて最優秀歌唱賞を受賞。2025年には初出演映画『知らないカノジョ』でヒロイン役を務め、主題歌/劇中歌も担当するなど、活躍の幅を広げているmilet。

『milet 5th anniversary live "GREEN LIGHTS"』



2025年7月23日(水)発売予約:https://milet.lnk.to/CFcSN8WN<商品形態>[初回生産限定盤] Blu-ray盤 2BD+2CD (SEXL-305-8):12,500円(tax in)、DVD盤 2DVD+2CD (SEBL-330-3):11,500円(tax in)・豪華BOX仕様 フォトカード24枚セット付き・初の海外ワンマンライブ映像(「Hey Taipei, I'm milet」at Zepp New Taipei)付・ライブ音源CD(「milet 5th anniversary live "GREEN LIGHTS"」at Yokohama Arena、「Hey Taipei, I'm milet」at Zepp New Taipei)付[通常盤]Blu-ray盤(SEXL-309):6,500円(tax in)、DVD盤(SEBL-334):5,500円(tax in)<収録内容>[DISC1] ※初回生産限定盤・通常盤共通「milet 5th anniversary live "GREEN LIGHTS"」at Yokohama Arena (2024.03.20)1.GREEN LIGHTS2.絆ノ奇跡3.コイコガレ4.checkmate5.Higher6.inside you7.Waterfall8.Your Light9.HiRAPARK DJ MIX Medley (HELL CLUB Remix / Higher Remix / Outsider Remix / SEVENTH HEAVEN Remix / おもかげ Remix / us Remix)10.bliss11.Anytime Anywhere12.Wings13.One Reason14.邂逅-ENCORE-1.I Gotta Go2.You made it3.The Hardest4.The Love We've Made5.Who I Am[DISC2] ※初回生産限定盤のみ収録「Hey Taipei, I'm milet」at Zepp New Taipei (2023.11.30)1.Clan2.Final Call3.inside you4.Drown5.Prover6.Tell me7.絆ノ奇跡8.コイコガレ9.b r o k e n10.HELL CLUB11.December12.Anytime Anywhere13.Ordinary days14.おもかげ15.Hey Song16.Flare17.us-ENCORE-1.菊花台 (cover)2.Rewrite3.You & I[DISC3] ※初回生産限定盤のみ収録/ライヴ音源CD1.GREEN LIGHTS2.絆ノ奇跡3.コイコガレ4.checkmate5.Higher6.inside you7.Waterfall8.Your Light9.HiRAPARK DJ MIX Medley (HELL CLUB Remix / Higher Remix / Outsider Remix / SEVENTH HEAVEN Remix / おもかげ Remix / us Remix)10.bliss11.Anytime Anywhere12.Wings13.One Reason14.邂逅15.I Gotta Go16.You made it17.The Hardest18.The Love We've Made19.Who I Am[DISC4] ※初回生産限定盤のみ収録/ライブ音源CD1.Clan2.Final Call3.inside you4.Drown5.Prover6.Tell me7.絆ノ奇跡8.コイコガレ9.b r o k e n10.HELL CLUB11.December12.Anytime Anywhere13.Ordinary days14.おもかげ15.Hey Song16.Flare17.us18.Rewrite19.You & I※ライブ音源CDには、制作の都合により一部収録されていない内容がございます。<対象店舗/特典内容>[楽天ブックス] オリジナルスマホショルダー[セブンネットショッピング] オリジナルコンビニエコバッグ[Amazon.co.jp] オリジナルコットン巾着[milet応援店] オリジナルステッカー<注意事項>※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。※特典絵柄・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。