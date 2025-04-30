ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²¤¬¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¹â´±¤ÈÌÌ²ñ¡Ö¶âÁí½ñµ¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊÆÂ¦¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡×
ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤Ï29Æü¡¢Ë¬ÌäÀè¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¯ÉÜ¹â´±¤é¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢Áá´üµ¢¹ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²²ñ¡¦²£ÅÄÂóÌéÂåÉ½¡§
²ÈÂ²²ñ¤Î¿ÆÀ¤Âå¤¬¡¢89ºÐ¤Î»ä¤ÎÊì¡¢¤á¤°¤ß¤ÎÊì1¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤ç¤¦¸µµ¤¤Ç¤â¡¢ÌÀÆü¸µµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»þ´Ö¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡£
²£ÅÄÂóÌé¤µ¤ó¤ÏÀ¯ÉÜ¹â´±¤È¤ÎÌÌ²ñ¸å¡¢¡Ö¤³¤ÎÌÌ²ñ¼«ÂÎ¤¬¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤È¤Æ¤â¼Â¤ê¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈË¬ÊÆ¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÄ¸ýÈ¬½Å»Ò¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÈÓÄÍ¹Ì°ìÏº¤µ¤ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯ÉÜ¹â´±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê²ò·è¤ÎÉ¬Í×À¤òÄóµ¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍ×ÀÁ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²²ñ¤ÎË¬ÊÆ¤ÏÂè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢3Æü¤Þ¤ÇÂÚºß¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£