¡Ö¸«Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤ÏWBC¤ò¼Âà¤¹¤ë¡Ù¤È¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î°ì¸À¤Ë»ø¥·゙¥ã¥Ï゚¥ó¡¦°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤«゙¾Ç¤Ã¤¿¡È¥¢¥ê¥½゙¥Ê¤ÎÍð¡É¤Î¾ÜºÙ¤òËÜ¿Í¤ËÄ¾·â¡Ö¤¤¤Ä¹Ô¤¯¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡2·î18Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¡£ºòµ¨¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ë°ì¿Í¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤ÇÎý½¬¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÂçÃ«¤ÏWBC¤Ë¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡×¤Èµ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤ê¾Ç¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°æÃ¼´ÆÆÄ¡£
¡¡¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¤¤¤Ç¤¿¤Á¤Î°æÃ¼»á¡£»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢ÆóÅáÎ®Éü³è¤ò´ü¤·¤ÆÅêµåÎý½¬¤Ë´À¤òÎ®¤¹¡ÈÆüËÜ¤Î»êÊõ¡É¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢¡¢¡¢¡
¡Èµ´¤Ë¶âËÀ¡É¤ÊÂçÃ«¤Î³èÌö¤Ö¤ê¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤¬³«Ëë¤«¤éÀä¹¥Ä´¤À¡£3·î19Æü¡¢ÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥¸¥ã¡¼³«ËëÂè2Àï¤Çº£µ¨Âè1¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿27Æü¤Ë¤â2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë2¹æ¥½¥í¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï44Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë³«Ëë6Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö3·î31Æü»þÅÀ¡Ë¡£
°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë
¡¡ºßÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤ÏºòÇ¯¤è¤êÄ¹¤¤¥Ð¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥È¤¬Ä¹¤¤¤Û¤É±ó¿´ÎÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¯±Ô¤¤ÂÇµå¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¤Û¤É°·¤¤¤Å¤é¤¤¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë35¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò°·¤¨¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡Èµ´¤Ë¶âËÀ¡É¤ÊÂçÃ«¤Î³èÌö¤Ö¤ê¡£²Ã¤¨¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤¬¡¢ÆóÅáÎ®¤ÎÉü³è¤À¡£
¡ÖÂçÃ«¤ÏºòÇ¯11·î¤Ëº¸¸ª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Åê¼êÉüµ¢¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ÀÉüµ¢¤ÎÌÜÅÓ¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£Ç¯2·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ºÇÂ®151¥¥í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤ÏÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÂçÃ«¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼»á¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎºßÀÒ¤¹¤ëµåÃÄ¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ò¹ÔµÓ¡£Æ±18Æü¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤òË¬Ìä¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÂçÃ«¤ÎÅêµåÎý½¬¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Æâ¤ÇÂçÃ«¤ä»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤È°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
WBC»²²Ã¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë²¼½àÈ÷
¡Ö°æÃ¼»á¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ëWBC¤Ï¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥É·³Ë¬Ìä¤ËÀèÎ©¤Ä17Æü¡¢°æÃ¼»á¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤ÈÌÌÃÌ¤·¡¢¡ØÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤ËÅê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡¢ÂçÃ«¤Î»ë»¡¤â¡¢WBC»²²Ã¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë²¼½àÈ÷¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊMLBÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡ÂçÃ«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤ÇÆüËÜ¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Î©Ìò¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£½à·è¾¡¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤Ï9²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ç½ÐÎÝ¤·¤Æ¥µ¥è¥Ê¥é¤Î·Àµ¡¤òºî¤ê¡¢·è¾¡¤ÎÊÆ¹ñÀï¤Ç¤Ï9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÎWBC½Ð¾ì¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ë¤³¤¦°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤â¤Á¤í¤ó½Ð¾ì¤¹¤ë¡×
¡ÖËÍÅª¤Ë¤Ï²¿²ó¤À¤í¤¦¤È½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
À³Ê¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ê°æÃ¼»á¤¬º¤ÏÇ
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿°æÃ¼»á¡£ÂçÃ«¤È¤Î°§»¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡¢¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡Ä¡£
¡Ö°æÃ¼»á¤Ï¤³¤Î»þ¤ËÂçÃ«¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¤ò¤¯¤ß¼è¤ì¤º¡¢¾Ç¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÂçÃ«¤ÏWBC¤Ë¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Èµ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊNPB´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð°æÃ¼»á¤Ï¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢ÂçÃ«¤«¤é¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖWBC¤ÏËÍ¤è¤ê¤â¡¢¤³¤Î2¿Í¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡Á°½Ð¤ÎMLBÃ´Åöµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÁ°²óÂç²ñ¤Ç»ø¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿·ª»³±Ñ¼ù»á¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎÆü¥Ï¥à»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢°æÃ¼»á¤ÈÂçÃ«¤ÏÁ´¤¯ÀÜÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÃ«¤ÎÈ¯¸À¤â¡¢ÂçÃ«¤Ê¤ê¤Î¸¬Â½¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¼è¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Ï¼Âà¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤â¤È¤â¤È´Ø·¸À¤¬Çö¤¤¤¦¤¨¡¢À³Ê¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ê°æÃ¼»á¤¬º¤ÏÇ¤¹¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ò¤ÈÌåÃå¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÂçÃ«¤Î¡ÈWBC¼ÂàÀâ¡É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°æÃ¼»á¤ÎÛ¹Í«¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤Î3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëWBC¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Áª¼ê¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢³«ºÅÃÏ¤¬ÊÆ¹ñ¤È¥¢¥¸¥¢¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ÜÆ°µ÷Î¥¤¬Ä¹¤¤¤Î¤â¥Í¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤Þ¤¿ÂçÃ«¤Î¾ì¹ç¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤â¤Ò¤ÈÌåÃå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅìµþ¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ø¤Î¥Á¡¼¥àÂ¦¤¬°ÜÆ°¼êÃÊ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¼ê´Ö¼è¤ê¡¢·ë¶ÉÂçÃ«¤¬¼«Ê¬¤Ç¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ°ÜÆ°¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬ÈÑ¤ï¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦NPB´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ö¡Ä¡Ä¤¨¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡»ø´ÆÆÄ¤¬Ë¢¤ò¶ô¤Ã¤¿¡È¥¢¥ê¥¾¥Ê¤ÎÍð¡É¡£°æÃ¼»á¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¿´¶¤Ê¤Î¤«¡£ËÜ¿Í¤Î¼«Âð¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¸¼´ØÀè¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ç¤ÎÂçÃ«È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢
¡Ö¡Ä¡Ä¤¨¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¤È¡¢É½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤ë°æÃ¼»á¡£ºÆÅÙÆ±¤¸¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢
¡Ö¡Ø2¿Í¡È¤â¡ÉÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÂçÃ«¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ËÅÓÃæ¤Ç¡Ê»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¡Ë2¿Í¤¬Íè¤Æ¡¢ÏÃ¤ÎÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø2¿Í¤â¡Ù¤È¡×
¡½¡½WBC¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤¿¡©
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¡ÊÂçÃ«¤È¡Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤´°§»¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£¡ÊWBC¤¬¡Ë1Ç¯¸å¤Ë¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Þ¤¿Ê¹¤¯¤Î¤«¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òÞú¤Þ¤»¤ë°æÃ¼»á¡£»ø¤Ø¤Î»²²ÃÍ×ÀÁ¤ò¤·¤¿¤Î¤«Ê¹¤¯¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÄÀÌÛ¤·¡¢
¡Ö¸þ¤³¤¦¤¬¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¤´°§»¢¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ÀµÄ¾¡×
¡½¡½´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡Ö¤¼¤ÒÍè¤Æ¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ï¤«¤±¤¿¡©
¡Ö¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤Í¡×
¡½¡½È¿±þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
¡Ö¤Þ¤¡¡Ä¡Ä¡Ø´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¡×
¡½¡½¡Ö½Ð¾ì¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Î°ÕÌ£¡©
¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¦¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¿¨¤êÄøÅÙ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Àµ¼°¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÎÉ¤¤Åú¤¨¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ë¡©
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Í¡¢¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ÀµÄ¾¡£¤Ç¤â´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»þ¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½½Ê¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡²¿¤È¤â»õÀÚ¤ì¤Î°¤¤°æÃ¼»á¡£¼õ¤±Åú¤¨¤«¤é¤Ï¶ìÇº¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¡ÊÀµ¼°¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡Ë¤¤¤Ä¹Ô¤¯¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï9·î¤Ê¤Î¤«¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÀÅ´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç²ñ¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
WBC¼Âà¤ÏÂç¤¤ÊÂ»¼º
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÂçÃ«¤Î»²²Ã¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Í¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤ÆÌîµå¥Õ¥¡¥ó¡¢Á´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£º£Ç¯¤Î¡ÊÂçÃ«¤Î¡Ë³èÌö¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²ø²æ¤·¤Ê¤¤¤Î¤òµ§¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡»ø´ÆÆÄ¤ÈÂçÃ«¤Î´Ö¤Ë²£¤¿¤ï¤ëÈùÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¡£ÊÌ¤ÎMLBÃ´Åöµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¤â¤·ÂçÃ«¤¬WBC¼Âà¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Âç²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÂ»¼º¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¡¢Á°²óÂç²ñ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï654²¯±ß¤È»î»»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«ÉÔºß¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡¹ñÌ±¤Ï¡È»ø¡¦ÂçÃ«¡É¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯4·î10Æü¹æ¡Ë